Na Marakani više nema mesta! Rijera precrtao ovog igrača! Želi ga bivši trener Zvezde!
Prethodno je najavljen rastanak sa Kataijem i Ivanićem na kraju sezone.
Štoper reprezentacije Srbije Miloš Veljković nije u planovima Alberta Rijere, trenera Crvene zvezde.
Prema saznanjima "Sport kluba", iskusni defanzivac je definitivno precrtan i očekuje se njegov raniji odlazak, pošto ima ugovor do kraja naredne sezone.
Nekadašnji igrač Verdera iz Bremena je poslednji put u važnim mečevima bio starter protiv Viktorije Plzenj, da bi posle tog neuspeha u dvomeču sve više padao u drugi plan.
Podsetimo, već je potvrđeno da i dvojica najiskusnijih – Aleksandar Katai i Mirko Ivanić – neće još dugo ostati u klubu, usled sve manje minutaže, a ugovor im traje do kraja sezone, kada će verovatno i oni napustiti Marakanu. Pomenuti tandem nije igrao ni na gostovanju Luganu, ni protiv Kopenhagena u Ligi konferencija.
Rijera je već nedugo po dolasku u klub tokom leta najavio da već razmišlja o ekipi za Ligu šampiona sledeće sezone, u kojoj definitivno nema mesta za najiskusnije domaće fudbalere.
Inače, za Veljkovića već postoji interesovanje od strane Šangaj Šenhue, koju predvodi Vladan Milojević, kao i sa Arapskog poluostrva.
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