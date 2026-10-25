Fudbal

Na Marakani više nema mesta! Rijera precrtao ovog igrača! Želi ga bivši trener Zvezde!

С.С.

25. 10. 2026. u 11:32

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Prethodno je najavljen rastanak sa Kataijem i Ivanićem na kraju sezone.

На Маракани више нема места! Ријера прецртао овог играча! Жели га бивши тренер Звезде!

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Štoper reprezentacije Srbije Miloš Veljković nije u planovima Alberta Rijere, trenera Crvene zvezde.

Prema saznanjima "Sport kluba", iskusni defanzivac je definitivno precrtan i očekuje se njegov raniji odlazak, pošto ima ugovor do kraja naredne sezone.

Nekadašnji igrač Verdera iz Bremena je poslednji put u važnim mečevima bio starter protiv Viktorije Plzenj, da bi posle tog neuspeha u dvomeču sve više padao u drugi plan.

Podsetimo, već je potvrđeno da i dvojica najiskusnijih – Aleksandar Katai i Mirko Ivanić – neće još dugo ostati u klubu, usled sve manje minutaže, a ugovor im traje do kraja sezone, kada će verovatno i oni napustiti Marakanu. Pomenuti tandem nije igrao ni na gostovanju Luganu, ni protiv Kopenhagena u Ligi konferencija.

FOTO: M. Vukadinović

Rijera je već nedugo po dolasku u klub tokom leta najavio da već razmišlja o ekipi za Ligu šampiona sledeće sezone, u kojoj definitivno nema mesta za najiskusnije domaće fudbalere.

Inače, za Veljkovića već postoji interesovanje od strane Šangaj Šenhue, koju predvodi Vladan Milojević, kao i sa Arapskog poluostrva.

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