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SINIŠA MALI I MILICA ZAVETNICA SA NARODOM U ŠAPCU: Okupljeni iskazali podršku listi broj 1 (VIDEO

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22. 10. 2026. u 18:10

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NA HILjADE Šapčana uz srpske trobojke, balone i visoki moral pružilo je podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

СИНИША МАЛИ И МИЛИЦА ЗАВЕТНИЦА СА НАРОДОМ У ШАПЦУ: Окупљени исказали подршку листи број 1 (ВИДЕО

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Uoči predstojećih izbora, ulice Šapca ispunile su hiljade građana koji su sa srpskim zastavama i transparentima poslali jedinstvenu poruku – Mačva glasa za sigurnu budućnost, nove investicije i listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“!

U prepunoj pešačkoj zoni, rame uz rame sa narodom, nalazili su se potpredsednik Vlade Siniša Mali i ministarka Milica Đurđević Stamenkovski (Milica Zavetnica), koji su doneli snažnu podršku državnog vrha građanima Mačve i Podrinja.

I Mali je podelio snimak iz Šapca:

"Fenomenalna energija večeras u Šapcu! Ujedinjeni do pobede!", napisao je u opisu.

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