SINIŠA MALI I MILICA ZAVETNICA SA NARODOM U ŠAPCU: Okupljeni iskazali podršku listi broj 1 (VIDEO

NA HILjADE Šapčana uz srpske trobojke, balone i visoki moral pružilo je podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Novosti

Uoči predstojećih izbora, ulice Šapca ispunile su hiljade građana koji su sa srpskim zastavama i transparentima poslali jedinstvenu poruku – Mačva glasa za sigurnu budućnost, nove investicije i listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“!

U prepunoj pešačkoj zoni, rame uz rame sa narodom, nalazili su se potpredsednik Vlade Siniša Mali i ministarka Milica Đurđević Stamenkovski (Milica Zavetnica), koji su doneli snažnu podršku državnog vrha građanima Mačve i Podrinja.

I Mali je podelio snimak iz Šapca:

"Fenomenalna energija večeras u Šapcu! Ujedinjeni do pobede!", napisao je u opisu.

BONUS VIDEO