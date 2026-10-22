Fudbal

Kostov govorio o golu, pa poručio: Mogli smo ranije da privedemo meč kraju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 10. 2026. u 21:20

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Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom rezultatom 2:2. Nakon meča strelac evrogola Vasilije Kostov izašao je pred medije.

Костов говорио о голу, па поручио: Могли смо раније да приведемо меч крају

FOTO: FK Crvena zvezda

Kostov je postigao gol za TV špice sa 18 metara razdaljine. 

- Kada sam šutnuo video sam da ide ka golu, nisam video da je ušla. Zato nisam odmah krenuo da se radujem počeo je Kostov, a potom govorio o igri protivnika. 

- Najteže nam je bilo da u presingu izađemo gore. Stajali smo sa dvojicom oni sa trojicom i lako su nam iznosili loptu. U drugom poluvremenu smo odradili šta je do nas. Posle nismo grešili u drugom poluvremenu. Mislim da smo mogli u dosta navrata da mirnije privedemo meč kraju. U narednim utakmicama će to da se promeni - rekao je Kostov. 

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