Kostov govorio o golu, pa poručio: Mogli smo ranije da privedemo meč kraju

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom rezultatom 2:2. Nakon meča strelac evrogola Vasilije Kostov izašao je pred medije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kostov je postigao gol za TV špice sa 18 metara razdaljine.

- Kada sam šutnuo video sam da ide ka golu, nisam video da je ušla. Zato nisam odmah krenuo da se radujem počeo je Kostov, a potom govorio o igri protivnika.

- Najteže nam je bilo da u presingu izađemo gore. Stajali smo sa dvojicom oni sa trojicom i lako su nam iznosili loptu. U drugom poluvremenu smo odradili šta je do nas. Posle nismo grešili u drugom poluvremenu. Mislim da smo mogli u dosta navrata da mirnije privedemo meč kraju. U narednim utakmicama će to da se promeni - rekao je Kostov.