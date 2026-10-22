Albert Rijera: Preuzimam odgovornost
Nakon utakmice Crvena zvezda - Kopenhagen, utiske je izneo Albert Rijera...
Španac je nakon remija 2:2 izneo svoje utiske i preuzeo odgovornost.
- Treba postizati golove. Biti efektivan, ako ne postižeš golove ne možeš da pobediš. Moja odgovornost je da stvaramo šanse. Jedan gol primili smo sa 30 metara, jedan je naša greška. Nisam zabrinut, ako budemo igrlai ovako pobedićemo mnogo utakmica, ali pred golom treba biti efikasan - rekao je Rijera.
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