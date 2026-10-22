Fudbal

Albert Rijera: Preuzimam odgovornost

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 10. 2026. u 20:55

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Nakon utakmice Crvena zvezda - Kopenhagen, utiske je izneo Albert Rijera...

Алберт Ријера: Преузимам одговорност

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Španac je nakon remija 2:2 izneo svoje utiske i preuzeo odgovornost. 

- Treba postizati golove. Biti efektivan, ako ne postižeš golove ne možeš da pobediš. Moja odgovornost je da stvaramo šanse. Jedan gol primili smo sa 30 metara, jedan je naša greška. Nisam zabrinut, ako budemo igrlai ovako pobedićemo mnogo utakmica, ali pred golom treba biti efikasan - rekao je Rijera. 

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