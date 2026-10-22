Politika

uživoCELA SRBIJA VAŽNA ZA LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA", A NE KAO ZA NEKE SAMO CENTAR BEOGRADA

В.Н.

22. 10. 2026. u 15:45 >> 20:23

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CELA Srbija, svako selo, svaki zaseok, svako mesto u našoj zemlji važno je za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a ne kao za neke samo centar Beograda. Širom Srbije organizuju se skupovi Vučićeve liste i cela Srbija miriše na ruzmarin.

ЦЕЛА СРБИЈА ВАЖНА ЗА ЛИСТУ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА, А НЕ КАО ЗА НЕКЕ САМО ЦЕНТАР БЕОГРАДА

Novosti

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Mionici

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kikindi

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Krupnju

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Ljuboviji

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čoki

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Odžacima

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Titelu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kosjeriću

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Pazaru

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Knjaževcu

Moćno u Boru na skupu Ujedinjena Srbija

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Sokobanji

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Malom Iđošu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Malom Zvorniku

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čačku

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Lajkovcu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kovačici

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Opovu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Krupnju

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Bajinoj Bašti

 

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Arilju

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Velikoj Plani

Moćan snimak iz Kule sa skupa Ujedinjena Srbija

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Gornjem Milanovcu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Srpskoj Crnji

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Požegi

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Titelu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kovinu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Koceljevu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Aleksandrovcu

Ruzmarin i u Ljuboviji

MOĆNO! Skup Ujedinjene Srbije u Kruševcu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Sečnju

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Irigu

VELIČANSTVENO! Pogledajte kako izgleda u Šapcu na skupu Ujedinjena Srbija

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Lučanima

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Srbobranu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Adi

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Arilju

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čoki

ACO SRBINE: Ori se u Smederevu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kanjiži

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Plandištu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Senti

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Inđiji

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Alibunaru

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Smederevu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kniću

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Batočini

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Rači

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Temerinu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Majdanpeku

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Vršcu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Pančevu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Koceljevu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Ljuboviji

Ana Brnabić sa narodom u Loznici

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Pazaru

Požarevac miriše na ruzmarin: Skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Kneževcu

Moćni snimci iz Požarevca sa skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Siniša Mali i Milica Đurđević Stamenkovski sa narodom na skupu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Šapcu. 

Foto: Novosti

Ruzmarin na skupu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kruševcu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Šapcu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Loznici

Veličanstveno! Skup "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kuli

Moćne scene sa skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kruševcu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Vranju

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kruševcu

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Brusu

Ruzmarin u Vranju na skupu liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

 

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Trsteniku

Takođe, skup liste ”Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija” održava se i u Beogradu. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

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