MUŠKARAC (39) sa područja Ogulina u Hrvatskoj nepravosnažno je kažnjen sa 2.000 evra jer je u dvorištu roditeljske kuće preglasno puštao partizanske pesme i drugu muziku, čime je, prema oceni suda, provocirao i uznemiravao komšije sa kojima je duže vreme u sukobu i narušavao javni red i mir, prenosi danas portal "Indeks".