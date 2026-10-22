uživoCELA SRBIJA VAŽNA ZA LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA", A NE KAO ZA NEKE SAMO CENTAR BEOGRADA
CELA Srbija, svako selo, svaki zaseok, svako mesto u našoj zemlji važno je za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a ne kao za neke samo centar Beograda. Širom Srbije organizuju se skupovi Vučićeve liste i cela Srbija miriše na ruzmarin.
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Mionici
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kikindi
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Krupnju
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Ljuboviji
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čoki
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Odžacima
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Titelu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kosjeriću
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Pazaru
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Knjaževcu
Moćno u Boru na skupu Ujedinjena Srbija
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Sokobanji
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Malom Iđošu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Malom Zvorniku
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čačku
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Lajkovcu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kovačici
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Opovu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Krupnju
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Bajinoj Bašti
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Arilju
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Velikoj Plani
Moćan snimak iz Kule sa skupa Ujedinjena Srbija
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Gornjem Milanovcu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Srpskoj Crnji
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Požegi
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Titelu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kovinu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Koceljevu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Aleksandrovcu
Ruzmarin i u Ljuboviji
MOĆNO! Skup Ujedinjene Srbije u Kruševcu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Sečnju
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Irigu
VELIČANSTVENO! Pogledajte kako izgleda u Šapcu na skupu Ujedinjena Srbija
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Lučanima
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Srbobranu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Adi
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Arilju
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čoki
ACO SRBINE: Ori se u Smederevu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kanjiži
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Plandištu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Senti
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Inđiji
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Alibunaru
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Smederevu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kniću
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Batočini
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Rači
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Temerinu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Majdanpeku
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Vršcu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Pančevu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Koceljevu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Ljuboviji
Ana Brnabić sa narodom u Loznici
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Pazaru
Požarevac miriše na ruzmarin: Skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Kneževcu
Moćni snimci iz Požarevca sa skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"
Siniša Mali i Milica Đurđević Stamenkovski sa narodom na skupu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Šapcu.
Ruzmarin na skupu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kruševcu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Šapcu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Loznici
Veličanstveno! Skup "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kuli
Moćne scene sa skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kruševcu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Vranju
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kruševcu
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Brusu
Ruzmarin u Vranju na skupu liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija
Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Trsteniku
Takođe, skup liste ”Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija” održava se i u Beogradu. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!
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