Košarka

uživoUŽIVO PARTIZAN - ZVEZDA: Prvi evroligaški večiti derbi! Crveno-beli bez Dobrića, domaćin ruši crni niz! (VIDEO)

С.С.

22. 10. 2026. u 20:24

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Sva dešavanja sa spektakla iz Beogradske arene pratite uživo iz minuta u minut.

УЖИВО ПАРТИЗАН - ЗВЕЗДА: Први евролигашки вечити дерби! Црвено-бели без Добрића, домаћин руши црни низ! (ВИДЕО)

Fotro: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA 20.45

Dvorana: Beogradska arena. Sudije: Karlos Peruđa, Boris Rižik, Toma Bisuel.

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si.

CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Voldvin, Nvora, Odželej, Kramer, Moneke.

PRE MEČA

20.24 - "Grobari" su ovacijama dočekali igrače Partizana, kada su kročili na parket Beogradske arene. Poslušajte ovacije namenjene Penjarojinom timu:

https://www.instagram.com/reel/DezncJgoYxO/?mdxt=YjFqazFuejY3d3Jm

20.23 - Proslavljeni stručnjak i košarkaški analitičar, Vlade Đurović, dao je pred derbi blagu prednost Zvezdi. Više o tome pročitajte ovde.

20.11 - Košarkaši Zvezde s nestrpljenjem čekaju početak derbija, dok je Partizan silno motivisan da prekine negativnu seriju.

19.55 - Džons protiv Džonsa! Veliku pažnju privući će duel prezimenjaka u različitim taborima, Karlik je najbolji igrač Partizana i od njega će sve zavisiti večeras, dok je Kris iz Zvezde umeo da zablista ove sezone. Naročito protiv Asvela u Lionu, kada je pogodio trojku sa zvukom sirene za pobedu Beograđana.

19.54 - Kao što smo pisali u uvodu utakmice, Džonatan Motli ipak neće dočekati da zaigra u svom prvom večitom derbiju, povreda je bila jača od bivšeg centra Hapoela.

19.45 - Poznati su sastavi večitih rivala, Navaro je iz rostera za ovaj meč izdvojio kapitena Ognjena Dobrića, koji je van tima, pa je u njegovom odsustvu Semi Odželej lider ekipe. Umesto kapitena Zvezde u protokolu se našao Ebuka Izundu.

FOTO: Novosti

19.26 - Prvi put u istoriji večitih derbija, gledaćemo okršaj stranaca na klupama oba tima, a pogotovo sunarodnika, jer je i Ibon Navaro iz Španije, kao njegov kolega iz Partizana.

- Veoma teška utakmica protiv tima koji igra bolje nego što rezultati pokazuju. Igraju sa mnogo energije, dobro su organizovani, dobra odbrana. Igramo na njihovom terenu, biće nošeni energijom navijača - rekao je Navaro.

Zvezda će u Areni imati podršku "delija":

- Bio sam napolju u ponedeljak i odlučio sam da ne izlazim do petka. Razumem navijače, ali ne mogu kontrolisati očekivanja ljudi. Za nas je ovo još jedna utakmica - kaže španski stručnjak.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Pohvalio je Penjarojin tim:

- Talentovani igrači, dobre fizikalije, dobri atletičari. Igraju čvrstu i konstantnu odbranu. Ekipa visokog nivoa, dobar tim, i ne treba se fokusirati samo na jednog igrača. Moramo da iskontrolišemo ceo njihov tim. Trenutno su u veoma dobrom ritmu i puni samopouzdanja, ali i mi imamo samopouzdanja. Sutrašnji derbi je drugačija utakmica, prethodni rezultati nisu bitni. To je najvažnija utakmica u ovom gradu za sve, želimo da se borimo i imamo svoju šansu. Naravno, navijači nam mnogo pomažu i želimo da pobedimo - dodao je on.

Priznao je da nije pričao pre utakmice sa sunarodnikom iz protivničkog tabora:

- Ne, pre ove utakmice. Nula kontakta s njim, ali on je dobar momak i moj prijatelj. Sutra ćemo pokušati da ga "izbacimo" iz hale, potrudićemo se da pritisnemo - zaključio je Navaro.

19.23 - Podsetimo se šta su treneri najtrofejnijih srpskih klubova izjavili uoči večitog derbija.

- Ovo je drugačija utakmica. Na kraju je pobeda ili poraz, kao i u svim drugim, ali znam da je za navijače posebna. Želimo da pobedimo i borićemo se uz naše navijače da to uradimo. Daćemo 100 odsto. Spremni smo da se nadmećemo i pobedimo - rekao je Đoan Penjaroja i dodao:

FOTO: N. Skenderija

- Imam 12 igrača. Želimo da se nadmećemo bez izgovora. Zvezda je slavila u četiri utakmici u nizu u Evroligi, to nije lako. Imaju sjajnog trenera, igraju dobro u odbrani.

Španski stručnjak očekuje veliku podršku s tribina:

- Znam da nas očekuje, naravno, neverovatna atmosfera. Najbolja. Najbolja atmosfera ne samo u Evroligi, već i na svetu. Nemam nikakve sumnje u to - zaključio je Penjaroja.

19.04 - Crno-beli su se pred ovaj meč pojačali tandemom, stili su: Antonio Rivs, drugi pik na Draftu 2024. godine, kao i krilni centar Robert Frenks iz kineskog Nanjinga, nekadašnji as Orlando Medžika.

19.00 - Dobro veče i dobrodošli na prenos prvog evroligaškog večitog derbija, u kome će Partizan imati prednost domaćeg parketa.

UVOD

Košarkaši Partizana dočekuju Zvezdu u prvom ovosezonskom večitom derbiju u Evroligi.

Kao i uvek okršaji najtrofejnijih srpskih klubova, kako na domaćoj, tako i na evropskoj sceni izazivaju veliku pažnju.

Domaćin je za razliku od ekipe sa Malog Kalemegdana bolje otvorio novi ciklus u eliti. Deklasiravši Armani kod kuće, a potom Pariz i minhenski Bajern u gostima i sa skorom 3-0 fantastično ušao u takmičenje. Usledila su onda, ipak, tri vezana poraza, od Real Madrida, Panatinaikosa i Fenerbahčea, te četa Đoana Penjaroje sa bilansom 3-3 ulazi u ovaj okršaj.

S druge strane, Zvezda je očajno krenula, duplim porazima u Areni, od Žalgirisa i Armanija, da bi onda usledilo buđenje. Preokret izabranika Ibona Navara i pobede u mečevima protiv Efesa, Dubaija, Asvela i Pariza, odvele su crveno-bele do skora 4-2 i šestog mesta uoči derbija protiv Partizana.

Pravdu u večerašnjem meču deliće sudijska trojka iz Španije, Ukrajine i Francuske, a to su: Karlos Peruđa, Boris Rižik i Toma Bisuel.

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