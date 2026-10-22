MALI POZVAO SVE GRAĐANE DA GLASAJU ZA LISTU BROJ 1: Oni su se bogatili, mi smo poboljšavali životni standard građana (VIDEO)
POTPREDSEDNIK Glavnog odbora SNS Siniša Mali izjavio je danas da nikada nije bilo važnije pokazati jedinstvo, slogu i jasnu opredeljenost da se razvoj Srbije nastavi.
- Srbija može i mora da ide samo napred. Jer, naša zemlja je danas jedna od najbrže rastućih evropskih ekonomija i jedina zemlja kandidat za punopravno članstvo u EU sa investicionim kreditnim rejtingom.
- Iza nas su decenija rekorda i privredni preporod zemlje, odnosno godine u kojima smo pokazali kako izgleda kada je čovek u fokusu, a plate, penzije i kvalitet života naših građana rastu.
- Oni su se bogatili, mi smo poboljšavali životni standard građana. I sve to, uporedo sa infrastrukturnim razvojem zemlje.
- To je ta konceptualna politička razlika i zato smetamo svima - jer niko ne može da dostigne niti pobedi rezultate koje imamo - nikada veće plate i penzije koje kontinuirano rastu i nikada veće investicije.
- Sačuvali smo stabilnost uprkos svemu i svima! I nastavićemo da je čuvamo jer volimo našu Srbiju.
- Zato se u nedelju borimo olovkom za bolju Srbiju, za nastavak rasta i razvoja! Pozivam sve građane da zajedno zaokružimo broj 1 i listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. Jer nam je Srbija uvek na prvom mestu! - poručio je Mali.
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