Politika

MALI POZVAO SVE GRAĐANE DA GLASAJU ZA LISTU BROJ 1: Oni su se bogatili, mi smo poboljšavali životni standard građana (VIDEO)

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22. 10. 2026. u 21:49

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POTPREDSEDNIK Glavnog odbora SNS Siniša Mali izjavio je danas da nikada nije bilo važnije pokazati jedinstvo, slogu i jasnu opredeljenost da se razvoj Srbije nastavi.

МАЛИ ПОЗВАО СВЕ ГРАЂАНЕ ДА ГЛАСАЈУ ЗА ЛИСТУ БРОЈ 1: Они су се богатили, ми смо побољшавали животни стандард грађана (ВИДЕО)

Foto: Printksrin instagram

- Srbija može i mora da ide samo napred. Jer, naša zemlja je danas jedna od najbrže rastućih evropskih ekonomija i jedina zemlja kandidat za punopravno članstvo u EU sa investicionim kreditnim rejtingom.

- Iza nas su decenija rekorda i privredni preporod zemlje, odnosno godine u kojima smo pokazali kako izgleda kada je čovek u fokusu, a plate, penzije i kvalitet života naših građana rastu.

- Oni su se bogatili, mi smo poboljšavali životni standard građana. I sve to, uporedo sa infrastrukturnim razvojem zemlje.

- To je ta konceptualna politička razlika i zato smetamo svima - jer niko ne može da dostigne niti pobedi rezultate koje imamo - nikada veće plate i penzije koje kontinuirano rastu i nikada veće investicije.

- Sačuvali smo stabilnost uprkos svemu i svima! I nastavićemo da je čuvamo jer volimo našu Srbiju.

- Zato se u nedelju borimo olovkom za bolju Srbiju, za nastavak rasta i razvoja! Pozivam sve građane da zajedno zaokružimo broj 1 i listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. Jer nam je Srbija uvek na prvom mestu! - poručio je Mali.

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