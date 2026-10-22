SINIŠA MALI NA RTV: Blokaderi bi oporezuju dodatno svakog ko ima više od jendog stana, ja nisam nikome ništa ukrao

SINIŠA Mali danas gostuje na Radio-televiziji Vojvodine, gde će razgovarati sa novinarkom Ljubicom Gojgić.

Foto: printskrin RTV

Siniša Mali otkrio zašto nije na izbornoj listi: „Ako pobedimo, biću u Vučićevom timu! To mi je najvažnije!“

Siniša Mali, član Predsedništva Srpske napredne stranke i ministar finansija u tehničkom mandatu, gostujući u emisiji „Pravi ugao“ kod Ljubice Gojgić na RTV-u, govorio je o svojoj ulozi u izbornoj kampanji i objasnio zbog čega se nije našao na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Na pitanje kako vidi svoju poziciju, budući da je jedan od najaktivnijih funkcionera u kampanji, zajedno sa Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić, Mali je istakao da je od početka znao da neće biti poslanik u Narodnoj skupštini.

– Ja sam i objasnio to oko liste. Prvo, imamo najbolju listu za kampanju. S druge strane, ja sam znao da neću ni biti poslanik u Narodnoj skupštini, da ću, ako pobedimo, biti u svakom slučaju u timu Aleksandra Vučića, što je meni najvažnije – izjavio je Mali.

Naglasio je da se aktivno uključio u kampanju kako bi građanima predstavio dosadašnje rezultate i planove za naredni period.

– Angažovao sam se da bih naš program, sve ono što smo do sada uradili i ono što planiramo da uradimo, objasnio na najbolji način – rekao je.

Mali je posebno istakao svoje poverenje u Aleksandra Vučića i program liste koju predstavlja.

– Ja stvarno verujem u ono što Aleksandar Vučić radi, verujem u ono što naša lista nudi građanima Srbije. Na kraju krajeva, imamo i rezultate, imamo i kredibilitet, a s druge strane i veoma precizne ciljeve, jasno definisane ciljeve šta i kako želimo da uradimo – poručio je Mali.

Na kraju ovog dela razgovora Ljubica Gojgić otvorila je pitanje najavljene vlade sa 12 ministara.

Nadam se da ćemo 26. oktobra imati novog predsednika Vlade, Aleksandra Vučića!“ Mali odgovorio Ljubici Gojgić: Ja sam najmanje važan!

Siniša Mali govorio je u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u o sastavu buduće vlade, svojoj političkoj ulozi i mogućnosti da Aleksandar Vučić postane predsednik Vlade Srbije.

Na pitanje Ljubice Gojgić da li će ponovo biti ministar, Mali je odgovorio da njegova funkcija nije važna u poređenju sa pitanjima koja se tiču budućnosti zemlje.

– Nisam ja, Ljubice, ja sam najmanje važan. Ovi izbori su vezani za sudbinu naše Srbije – rekao je Mali.

Voditeljka je insistirala na pitanju najavljene vlade sa manjim brojem ministara, pitajući ko bi mogao da ostane bez funkcije.

– To zna onaj ko će biti predsednik Vlade, a to je Aleksandar Vučić. Ja se nadam da ćemo mi 26, kada završimo ovu kampanju, kada se zatvore birališta, imati novog predsednika Vlade koji će se zvati Aleksandar Vučić – izjavio je Mali.

Naglasio je da bi Vučić, ukoliko preuzme vođenje vlade, predstavio njen sastav i raspodelu resora.

– Tada će on izaći sa time ko će biti ministar i koja ministarstva, ali još jednom samo da napomenem, najmanje je to važno. Važna je Srbija, važna je politika – poručio je.

„Srbija će rasti tri puta brže od evrozone!“ Mali pokazao grafikon MMF-a i izneo velike prognoze!

Govoreći o ekonomskim rezultatima, Siniša Mali izjavio je da je Srbija među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi i predstavio projekcije Međunarodnog monetarnog fonda za period od 2026. do 2031. godine.

– Samo za prvih osam meseci ove godine stopa rasta naše ekonomije je 3,6 odsto. Apsolutno smo među četiri najbrže rastuće ekonomije u Evropi – rekao je Mali.

Najavio je da bi naredne godine privredni rast mogao dodatno da ubrza, posebno imajući u vidu pripreme za međunarodnu izložbu EXPO.

– Sa projekcijama za narednu godinu, sa velikom međunarodnom izložbom EXPO koja će biti održana u Srbiji, idemo i na preko četiri odsto, čime ćemo biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi – izjavio je.

Mali je zatim pred kamerama pokazao grafikon za koji je naveo da predstavlja projekcije MMF-a.

– Ovo je projekcija Međunarodnog monetarnog fonda od 2026. do 2031. godine. Srbija raste 23,4 odsto. Pogledajte, prosek evrozone je 7,2 odsto – rekao je.

Istakao je da ovi podaci, prema njegovoj oceni, pokazuju rezultate dosadašnje ekonomske politike.

– Dakle, ovaj naš ekonomski model daje rezultate. Tri puta brže rastemo nego što je prosek evrozone u narednih pet godina, ukoliko nastavimo sa ovom politikom – poručio je Mali.

„BDP Srbije ove godine preko 97 milijardi evra, sledeće preko 100!“ Mali kod Ljubice Gojgić: Zato se borimo za rast ekonomije!

Siniša Mali izjavio je tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u da su investicije i rast životnog standarda dva osnovna stuba ekonomske politike, najavljujući da će bruto domaći proizvod Srbije već naredne godine premašiti 100 milijardi evra.

– Jedan stub su nam investicije, drugi nam je rast životnog standarda. Bruto domaći proizvod je vrednost svega što se proizvede u Srbiji u toku godine. Što nam je to veće, imamo više novca i za investicije, i za plate, i za penzije. Zato se toliko borimo – rekao je Mali.

Osvrnuo se i na ekonomsku politiku prethodnih vlasti, kritikujući njihove rezultate.

– Ako pogledate rezultate do 2012. godine, ovi koji su sada na „Studentskoj listi“, koji su vodili državu, imali su negativne stope rasta ili stope rasta blizu nule. To je velika razlika – izjavio je.

Zatim je izneo očekivanja o ukupnoj vrednosti srpske ekonomije.

– Naša zemlja, naša Srbija, ove godine će imati preko 97 milijardi evra BDP-a, sledeće preko 100 – poručio je Mali.

Gojgić pitala Malog za inflaciju od 4,1 odsto! Ministar odgovorio: „Nismo je mi izazvali, ali je držimo pod kontrolom!“

Tokom razgovora otvoreno je i pitanje rasta cena, nakon što je Ljubica Gojgić ukazala na podatak da je inflacija u septembru dostigla 4,1 odsto.

Mali je osporio njeno tumačenje saopštenja Narodne banke Srbije.

– Nije tako rekla Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije rekla je da inflacija i dalje ostaje u okviru onoga što je projektovala za ovu godinu – odgovorio je.

Voditeljka je ukazala na formulaciju da je inflacija blago iznad projekcije, ali je Mali insistirao na konkretnim brojkama.

– Za ovu godinu projekcija Narodne banke je tri odsto, plus-minus 1,5 odsto. Ako pogledate jul mesec, inflacija u Srbiji bila je 1,9 odsto. Ako pogledate avgust, 2,2 odsto. Septembar je bio 4,1 odsto – naveo je.

Mali je ocenio da su međunarodne okolnosti, naročito sukob u Persijskom zalivu, doprinele ubrzanju rasta cena.

– To nije zbog toga što smo mi bilo šta pogrešno uradili, nego što rat i konflikt u Persijskom zalivu već daju efekte – izjavio je.

Prema njegovim rečima, inflatorni pritisci prisutni su i u drugim evropskim državama.

– Litvanija je preko šest odsto, Francuska preko pet odsto, Nemačka preko četiri odsto. Ono što je važno za građane Srbije, nismo mi tu inflaciju izazvali, ali je držimo pod kontrolom – rekao je Mali.

Ljubica Gojgić ukazala je da na rast cena ne utiču samo gorivo i međunarodne okolnosti, već i poskupljenje komunalnih usluga, rast zarada i državna davanja građanima.

Mali je prihvatio da postoji više faktora koji utiču na inflaciju, ali je naglasio da zarade, prema podacima koje je izneo, rastu brže od cena.

„Prosečna plata 121.400 dinara!“ Mali izneo podatke: Zarade realno porasle 9,2 odsto!

Govoreći o kupovnoj moći stanovništva, Siniša Mali izjavio je da rast plata, penzija i minimalne zarade nadmašuje inflaciju.

– Plate, penzije, minimalna zarada rastu u realnom iznosu, dakle u jedinicama kupovne moći, više nego što raste inflacija – rekao je.

Zatim je izneo podatak o prosečnoj zaradi u Srbiji.

– U julu mesecu, poslednji podatak, prosečna zarada u Srbiji je 121.400 dinara, 11,3 odsto nominalno veća, a 9,2 odsto realno veća u odnosu na jul prošle godine – poručio je Mali.

Foto: printskrin RTV 1

„Plate rastu od 8 do 12 odsto, penzije za 7,5 odsto!“ Mali odgovorio na pitanje odakle novac: „Zaradili smo milijardu evra više nego što smo planirali!“

Siniša Mali najavio je u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u nova povećanja plata i penzija, a zatim odgovorio na pitanja voditeljke o tome da li se državna pomoć građanima finansira iz zaduživanja.

– Sledi nam povećanje plata između osam i 12 odsto od 1. decembra i sledi nam povećanje penzija od 7,5 odsto – rekao je Mali.

Voditeljka je otvorila pitanje da li država, imajući u vidu rast bruto domaćeg proizvoda od 3,6 odsto, izdvaja više novca za povećanja primanja i predizbornu pomoć građanima nego što privreda stvara.

Posebno je ukazala na paket finansijske pomoći od milijardu evra, pitajući da li taj novac dolazi iz kredita koje će građani kasnije morati da vraćaju sa kamatom.

Mali je odbacio takvo tumačenje i naglasio da se isplate finansiraju iz budžeta.

– Najpre, samo dve stvari niste ili razumeli ili vas je neko pogrešno informisao. Ono što ide za isplatu penzionerima i građanima ide iz budžeta. BDP je nešto sasvim drugo – odgovorio je.

Zatim je izneo podatak o prihodima države.

– Mi smo ove godine, u odnosu na projektovani rast BDP-a od 3,3 odsto, a sada će biti 3,6 odsto, zaradili od poreskih prihoda više 112,5 milijardi dinara, milijardu evra – izjavio je Mali.

Istakao je da je reč o prihodima koji su premašili plan i da bi neodgovorno trošenje, prema njegovim rečima, izazvalo reakciju Međunarodnog monetarnog fonda i ugrozilo kreditni rejting Srbije.

– Mi smo od novca koji nismo očekivali uradili ono što radimo od 2020. godine svake godine, a to je da damo podršku građanima, onima kojima je najpotrebnije – poručio je.

Voditeljka pitala zašto je novac podeljen baš pred izbore! Mali uzvratio: „Pomažemo građanima svake godine!“

U nastavku razgovora došlo je do polemike o vremenu isplate jednokratne finansijske pomoći građanima.

Voditeljka je postavila pitanje zašto je novac iz Akcionarskog fonda isplaćen upravo uoči izbora, a ne prethodnih godina.

Mali je objasnio da su sredstva prikupljana tokom dužeg perioda.

– Skupilo se na računu Akcionarskog fonda i Akcionarski fond je to isplatio – rekao je.

Na pitanje gde je taj novac bio prethodnih godina, odgovorio je:

– Punio se, punio se, punio se. Puni se od dividendi, puni se od svega – naveo je Mali.

Voditeljka je primetila da je trenutak za isplatu došao upravo u izbornoj godini, nakon čega je Mali podsetio na prethodne pakete pomoći građanima.

– Čekajte, mi imamo novčanu pomoć građanima 2020, 2021, 2022, 2023. Penzionerima svake godine skoro imamo jednokratno davanje. Kako onda možete da kažete da nismo pomagali građanima? – upitao je Mali.

„Nismo se zaduživali da bismo delili novac, već smo zaradili više!“ Mali izneo brojke: Javni dug Srbije 43,7 odsto BDP-a!

Siniša Mali izjavio je tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u da je novac za pomoć građanima obezbeđen iz većih budžetskih prihoda, a ne iz novih kredita namenjenih tim isplatama.

– Mi smo iz realnih izvora obezbedili novac. Ne znam šta vraćamo, ljudi. Zaradili smo više – poručio je Mali.

On je naglasio da država već ima predviđena sredstva za servisiranje kreditnih obaveza i da se zadužuje prvenstveno za investicije koje doprinose privrednom rastu.

– Mi već imamo novac koji smo izdvojili za vraćanje kredita. Srpski budžet ima deficit koji je napravljen tako da iz godine u godinu smanjujemo udeo javnog duga u BDP-u. Odnosno, da se zadužujemo za investicije koje doprinose rastu i razvoju, što je normalno – objasnio je.

Foto: printskrin RTV 1



„Šoškić se zaduživao za potrošnju, mi gradimo puteve, bolnice i škole!“

Mali je uporedio sadašnju ekonomsku politiku sa periodom do 2012. godine, posebno kritikujući nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića.

– Potpuno drugačija politika od one do 2012. godine Dejana Šoškića, koji se zaduživao i odlazio u potrošnju, bez stvaranja nove vrednosti – rekao je Mali.

Istakao je da je cilj sadašnje politike da se pozajmljeni novac ulaže u razvojne projekte.

– Mi kažemo sledeće: hoćemo da gradimo puteve, hoćemo da gradimo zdravstvene ustanove, hoćemo da gradimo škole – naglasio je.



„Sve naše obaveze su u javnom dugu! Ništa ne krijemo!“

Govoreći o ukupnoj zaduženosti zemlje, Mali je odbacio tvrdnju da se obaveze povezane sa projektom EXPO ne računaju u javni dug Srbije.

– Niste u pravu! Sve naše obaveze su u našem javnom dugu. Naš javni dug gleda celo tržište kapitala – poručio je.

Objasnio je da su podaci o zaduženosti Srbije javno dostupni međunarodnim finansijskim institucijama i investitorima.

– Naše obveznice se kotiraju na Londonskoj berzi. Svi naši makroekonomski pokazatelji su javno dostupni. Imate tri kreditne rejting agencije, imate Međunarodni monetarni fond. Nemojte samo da neko pogrešno razume, da kažete da smo nešto sakrili u našem javnom dugu – izjavio je.

Zatim je izneo podatke o trenutnoj zaduženosti zemlje.

– Naš javni dug u ovom trenutku je negde malo iznad 40 milijardi evra, što je u odnosu na BDP 43,7 odsto – rekao je Mali.

Pozivajući se na projekcije Međunarodnog monetarnog fonda, naveo je da očekuje dalje smanjenje udela duga.

– Prosek evrozone je oko 87 odsto, a vidite gde mi idemo. Mi idemo na 40,9 odsto, još niže nego sada. Nivo Mastrihta je 60 odsto – istakao je.



„Svaki četvrti građanin nije imao posao, danas je nezaposlenost 7,2 odsto!“

Mali je kao jedan od najvažnijih pokazatelja rezultata ekonomske politike izdvojio smanjenje nezaposlenosti.

– Pogledajte samo jedan podatak, da vidite zašto su te investicije opravdane. Stopa nezaposlenosti bila je 25,9 odsto. Svaki četvrti u Srbiji nije imao posao 2012. godine – naveo je.

Potom je izneo podatak o sadašnjem nivou nezaposlenosti.

– A sada je istorijski na najnižem nivou, 7,2 odsto. Pa onda smo nešto valjda dobro uradili – zaključio je Mali.

„Prosečna plata je 1.034 evra, a penzija će biti 525!“ Mali izneo nove brojke: Srbija napreduje, a bivši kadrovi DOS-a hoće da se vrate!

Siniša Mali izjavio je tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u da prosečna plata u Srbiji iznosi 1.034 evra i najavio da će prosečna penzija od decembra dostići 525 evra.

– Prosečna plata u Srbiji je 1.034 evra – rekao je Mali, dok je u razgovoru navedeno da trenutna prosečna penzija iznosi 56.813 dinara.

Mali je potvrdio da će, prema njegovoj najavi, prosečna penzija od 3. decembra iznositi 525 evra.

Govoreći o ekonomskom razvoju, istakao je da Srbija danas ima znatno bolje pokazatelje nego 2012. godine, navodeći da je ranije zaostajala i za pojedinim susednim državama.

„Na 'Studentskoj listi' su reciklirani kadrovi DOS-a!“

Mali se zatim osvrnuo na političke protivnike, objašnjavajući zbog čega smatra da je važno porediti današnje ekonomske rezultate sa periodom pre 2012. godine.

– Možemo zato što su naši politički protivnici, ovi na blokaderskoj „Studentskoj listi“, upravo ti reciklirani kadrovi DOS-a koji sada hoće da se vrate na vlast – izjavio je Mali.

Posebno je govorio o Dejanu Šoškiću, nekadašnjem guverneru Narodne banke Srbije.

– Imate sada Dejana Šoškića, koji će biti možda i predsednik Vlade, a on je bio taj koji je doveo do toga da vam je tada minimalna zarada bila 15.700 dinara – poručio je.

Mali o Nikeziću: „Nisam se slagao sa njegovom politikom, zato sam otišao!“

Tokom razgovora pomenuta je i ranija saradnja Siniše Malog sa Dušanom Nikezićem.

Mali je potvrdio da su sarađivali pre više od dve decenije, ali je naglasio da se politički razišao sa njim.

– Radili smo pre 20 godina. Ja sam zato i otišao, ja sam zato i to napustio jer se nisam slagao s njegovom politikom – rekao je Mali.

Govoreći o položaju Srbije u regionu, Mali je istakao da je važno razlikovati širi region od Zapadnog Balkana.

– I sada smo lideri u regionu – izjavio je, precizirajući da govori o regionu Zapadnog Balkana.

Foto: printskrin RTV

„Medijalna plata nekad 200, danas do 900 evra!“ Mali izneo brojke: „Nikada nisam rekao da živimo idealno, ali je mnogo bolje nego ranije!“

Siniša Mali govorio je u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u o visini zarada u Srbiji, ističući da najveći broj zaposlenih prima između 800 i 900 evra i da je životni standard značajno poboljšan u odnosu na 2012. godinu.

– Medijalna zarada vam je uvek oko 75 odsto prosečne zarade – rekao je Mali.

Govoreći o primanjima građana, naveo je da medijalna zarada iznosi približno 900 evra, dok je pre 14 godina bila znatno niža.

– Ako je prosečna zarada 2012. godine bila 330 evra, medijalna zarada bila je 200 evra. Onda uporedite 200 evra tada, sa stopom nezaposlenosti od 25,9 odsto, sa 900 evra sada – istakao je.

Mali je naglasio da ne tvrdi da su današnja primanja dovoljna za sve potrebe građana, ali smatra da je napredak očigledan.

– Ja nikada nisam tvrdio da je to dovoljno niti da živimo u idealnim uslovima. Samo sam rekao da je mnogo bolje nego što je bilo zbog ovih koji hoće sada da se vrate – poručio je.

„Prvi put u istoriji plata veća od potrošačke korpe!“ Mali podsetio na vreme Šoškića: Minimalac nije pokrivao ni dve trećine osnovnih troškova!

Siniša Mali posebno je izdvojio odnos prosečne i minimalne zarade prema potrošačkoj korpi, ocenivši da je Srbija ostvarila važan napredak.

– Prosečna zarada je veća od prosečne potrošačke korpe, kao što je i minimalna zarada veća od minimalne. Prvi put u istoriji se to desilo – izjavio je Mali.

Zatim je ponovo kritikovao ekonomsku politiku iz perioda kada je Dejan Šoškić bio guverner Narodne banke Srbije.

– U vreme Dejana Šoškića ni dve trećine minimalne potrošačke korpe minimalna zarada nije mogla da pokrije – rekao je.

Podsetio je i na tadašnju visoku nezaposlenost, kao i broj zaposlenih koji su primali minimalnu zaradu.

– Pri tome, samo da vas podsetim još jedanput, četvrtina ljudi bila je bez posla, a na toj minimalnoj zaradi bilo je pola miliona ljudi – poručio je Mali.

„Kupovna moć građana nikada nije bila veća!“ Mali odgovorio na kritike: „Nije dovoljno, zato se borimo da plate još više rastu!“

Siniša Mali izjavio je tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u da kupovna moć građana Srbije, prema njegovoj oceni, nikada nije bila veća nego danas, ali je naglasio da to ne znači da je dostignuti životni standard dovoljan.

Govoreći o odnosu prosečne zarade i potrošačke korpe, Mali je istakao da su kriterijumi za njen obračun ostali isti kao i prethodnih godina, ali da su se mogućnosti građana da pokriju osnovne životne troškove promenile.

– Definicija prosečne potrošačke korpe ista je i sada i pre 12, 13 ili 15 godina. A tada prosečnom platom niste mogli da je pokrijete – rekao je Mali.

Podsetio je i na ranije visoku nezaposlenost, naglašavajući da je veliki broj građana tada bio bez bilo kakvih primanja od rada.

– Imate u ovom trenutku istorijski najnižu stopu nezaposlenosti. Tada ste imali četvrtinu građana Srbije koja nije imala posao. Ne znam kako bi ti bez posla mogli da pokriju deo te prosečne potrošačke korpe – poručio je.

Foto: printskrin RTV



„Nismo zadovoljni, zato imamo plan za dalji rast Srbije!“

Mali je istakao da ni on ni ostali predstavnici vlasti ne smatraju da je sadašnji životni standard dovoljno visok.

– Ni ja nisam zadovoljan time, niko od nas nije zadovoljan time – rekao je.

Osvrnuo se i na finansijsku pomoć koju je država isplaćivala građanima, objašnjavajući da je njen cilj bio upravo poboljšanje životnog standarda.

– Zašto ste dali građanima Srbije deo viška novca u budžetu? Evo zato, da bismo pomogli njihov životni standard – poručio je Mali.

Zatim je posebno naglasio značaj povećanja kupovne moći.

– Kupovna moć nikada nije bila veća u Srbiji nego danas. Da li je to dovoljno? Nije! Zato se i borimo – istakao je.

Najavio je nastavak rada na ekonomskim planovima koji bi trebalo da omoguće dodatno povećanje realnih zarada.

– Zato imamo plan za istok Srbije, imamo plan za jug Srbije, imamo plan za dalje ubrzanje našeg rasta, kako bi nam plate u realnom iznosu rasle što više – rekao je Mali.



„Danas se za hranu izdvaja manje nego ranije!“ Mali izneo podatke, pa poručio: „Pogledajte Eurostat, Srbija je ispred pet zemalja EU!“

Siniša Mali izjavio je tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u da građani Srbije danas izdvajaju znatno manji deo svojih primanja za hranu nego ranije, a zatim je predstavio podatke o kupovnoj moći minimalne zarade.

– Čitali ste pet minuta ono što svi znaju. Danas se od prosečne zarade izdvaja mnogo manje za hranu nego pre. Izdvajalo se preko 45 odsto, sada je negde oko 33 odsto. Takođe ste to mogli da pročitate – rekao je Mali.

Istakao je da hrana, prema njegovoj oceni, više ne zauzima onoliko veliki deo kućnog budžeta kao ranije.



„Pogledajte Eurostat! Srbija je ispred Estonije, Litvanije, Mađarske, Češke i Slovačke!“

Mali je zatim izneo podatke o minimalnoj zaradi izraženoj kroz standard kupovne moći.

– Pogledajte samo jedan podatak, pošto ste pomenuli Evropsku uniju. Kada pogledate Eurostat i jedinice kupovne moći, minimalna zarada u Srbiji, koja je 743 evra, u jedinicama kupovne moći iznosi 1.094 – rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, Srbija je po ovom pokazatelju ispred nekoliko članica Evropske unije.

– A znate od kojih je zemalja EU veća? Estonija, Litvanija, Mađarska, Češka i Slovačka – naveo je.

Foto: printskrin RTV



„Šta je loše u tome što povećavamo plate i penzije?!“ Mali odgovorio na kritike državnih davanja!

Govoreći o novčanim davanjima građanima, Mali je insistirao na tome da se državne isplate posmatraju kao podrška životnom standardu.

– Mi ne dajemo finansijsku pomoć, mi dajemo podršku građanima – poručio je.

Naglasio je da su slične mere primenjivale i druge evropske zemlje.

– Tako su radile skoro sve evropske zemlje. A što je to loše? Šta je loše da mi povećamo plate, povećamo penzije? – upitao je Mali.

Istakao je da povećanje zaposlenosti i realni rast primanja predstavljaju osnovu ekonomske politike.

– Imate maksimalnu zaposlenost, imate plate koje rastu u realnom iznosu, dakle u jedinicama kupovne moći. To kažu i Međunarodni monetarni fond, i Svetska banka, i kreditne rejting agencije – naveo je Mali.

„Ja sam pre 2012. zarađivao više nego danas!“ Mali odgovorio na pitanja o imovini: „Nisam kao oni koji su sve vreme na državnim jaslama!“

Siniša Mali govorio je tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u o svojim primanjima, imovini i poslovnoj karijeri, ističući da je pre ulaska u politiku zarađivao više nego danas.

Odgovarajući na pitanje kako sa ministarskom platom od 160.000 dinara pokriva troškove života, školovanja dece i održavanja nekretnina, Mali je podsetio na svoju karijeru u privatnom sektoru.

– Interesantno me pitate, a kao da ne znate da sam bio u privatnoj praksi do 2012. godine. Nisam ja kao ovi od Šoškića pa nadalje, koji su sve vreme na državnim jaslama – poručio je Mali.

Na pitanje da li je tokom poslovne karijere uspeo da uštedi dovoljno novca, odgovorio je potvrdno.

– Naravno da sam dovoljno uštedeo – rekao je.

Odbacio je i pitanje o navodnom posedovanju firme u zoni bez poreza.

– Nemam, zašto to govorite sada? Ja sam došao da predstavim svoju listu, vi mene napadate sve vreme – odgovorio je Mali.



„Prosečna plata 1.400 evra do decembra 2027!“ Mali najavio novi cilj: „To nije zagarantovano, za to se borimo!“

Siniša Mali najavio je da je jedan od ključnih ekonomskih ciljeva povećanje prosečne zarade u Srbiji na 1.400 evra do kraja 2027. godine.

– Ako mi kažete da je nekada bilo bolje, ja se sa tim ne mogu složiti. Da li može da bude bolje? Može i biće bolje – rekao je Mali.

Naglasio je da rast životnog standarda zahteva kontinuiran rad i ostvarivanje ekonomskih ciljeva.

– Do decembra 2027. godine mi hoćemo da prosečna zarada u Srbiji bude 1.400 evra. To je naš cilj – izjavio je.

Dodao je da povećanja primanja nisu nešto što se podrazumeva.

– Ono što vi smatrate da je zagarantovano, nije zagarantovano. O tome se radi – poručio je Mali.



„Blokaderi bi dodatno oporezovali ljude koji imaju više od jednog stana!“ Mali odgovorio na RTV-u: „Pa jesam li ja nekome nešto oteo ili ukrao?!“

Siniša Mali govorio je u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u o predlogu oporezivanja građana koji poseduju više od jedne nekretnine, kritikujući ideje koje pripisuje predstavnicima „Studentske liste“.

Mali je istakao da smatra nepravednim da ljudi koji su radili i štedeli kako bi obezbedili nekretninu svojoj deci budu dodatno poreski opterećeni.

– Oni su rekli da će sve one koji imaju više od jedne nekretnine oporezovati i ekstra oporezovati. Nemojte da mi spočitavate stvari koje nisu istina – rekao je Mali.

Naglasio je da građani kupuju stanove i putem stambenih kredita, a zatim postavio pitanje zbog čega bi ljudi koji su stekli imovinu trebalo da plaćaju dodatni porez.



„Imam stan koji sam nasledio od oca i jedan u Bugarskoj! Šta je tu sporno?“

Mali je tokom razgovora govorio i o sopstvenoj imovini, potvrdivši da poseduje dva stana.

– Imam jedan u Beogradu koji mi je ostao nakon što mi je otac umro i imam jedan u Bugarskoj. Šta imam još? To su dva stana – naveo je.

Na pitanja o načinu sticanja imovine, odgovorio je:

– I šta? Jesam nešto oteo? Jesam nekome ukrao?

Istakao je da se deo pitanja o njegovoj imovini odnosi na period pre nego što je preuzeo javnu funkciju.



„Najvažniji čuvar životnog standarda je stabilan kurs!“ Mali pokazao grafikon i pomenuo Šoškića!

Govoreći o ekonomskoj politici, Siniša Mali posebno je naglasio značaj stabilnog kursa dinara za kupovnu moć građana.

On je pred kamerama pokazao grafikon kretanja deviznog kursa tokom prethodnih deset godina i istakao da je stabilnost dinara jedan od ključnih uslova za rast plata, penzija i minimalne zarade.

– Za sve što se dešava u Srbiji, u smislu rasta plata, rasta penzija, rasta minimalne zarade, sve je uslovljeno stabilnim kursom – rekao je Mali.

Zatim se obratio građanima, objašnjavajući zbog čega pitanje kursa smatra posebno važnim.

– Poštovani građani Srbije, ovo je devizni kurs u poslednjih deset godina – rekao je, pokazujući grafikon.

Posebno je naglasio:

– Najvažniji čuvar životnog standarda i kupovne moći građana Srbije je kurs.

Mali je zatim počeo poređenje sa periodom kada je Dejan Šoškić bio guverner Narodne banke Srbije, najavljujući osvrt na tadašnje kretanje deviznog kursa.

„Nisam nikoga obmanuo!“ Mali odgovorio na pitanje o preuzimanju NIS-a: „O tom ugovoru govorim već mesecima!“

Siniša Mali govorio je tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u o pregovorima u vezi sa preuzimanjem Naftne industrije Srbije od strane mađarske kompanije MOL, nakon što je otvoreno pitanje njegovih izjava za Blumberg.

Mali je objasnio da se njegova izjava odnosila na dokument koji je, prema njegovim rečima, potpisan još u julu između srpske i mađarske strane.

– Ugovor iz jula meseca koji je potpisan između nas i mađarske strane. To sam govorio, to govorim već dva, tri meseca unazad – rekao je Mali.

Na pitanje zbog čega je MOL saopštio da nema novih informacija o pregovorima koje bi trebalo objaviti, Mali je odgovorio da nije izneo ništa što ranije nije bilo poznato.

– Ne znam šta je problem. Ne znam koga sam obmanuo, ljudi, šta je vama? – poručio je.



„Od 2019. smo imali koronu, energetsku krizu i rat u Ukrajini!“ Mali objasnio zašto su poskupeli infrastrukturni projekti!

Govoreći o troškovima izgradnje auto-puteva i drugih velikih infrastrukturnih projekata, Mali je istakao da se ekonomske okolnosti od potpisivanja pojedinih ugovora do danas drastično razlikuju.

Tokom razgovora pomenuti su Moravski koridor, deonica Preljina–Požega, saobraćajnica Ruma–Šabac–Loznica i Nacionalni stadion.

Mali je odbacio zaključak da povećanje troškova samo po sebi predstavlja dokaz nepravilnosti.

Foto: D. Milovanović

– Što se tiče Moravskog koridora, malo pre ste sami dali odgovor na to pitanje. Kada je potpisan ugovor? Godine 2019. – rekao je.

Zatim je podsetio na globalne krize koje su usledile.

– Jeste li svesni da su bili korona, energetska kriza, konflikt u Ukrajini? Koliko su se stvari promenile? – upitao je Mali.

Naglasio je da je u međuvremenu došlo do velikog rasta zarada, ali i troškova građevinskog materijala.

– Prosečna zarada u Srbiji bila je oko 500 evra, a danas je 1.034 evra. Pa znači samo su plate skočile duplo – naveo je.

Objasnio je da ugovori o izvođenju radova sadrže odredbe koje omogućavaju prilagođavanje cena promenjenim ekonomskim okolnostima.

– Vi u svakom ugovoru za izvođenje radova imate kliznu skalu. Skok repromaterijala, skok svega – rekao je Mali.



„Pitajte Amerikance da li postoji korupcija!“ Mali pomenuo Behtel i odbacio optužbe!

Govoreći o Moravskom koridoru, Mali je posebno pomenuo američku kompaniju Behtel, koja sa turskom Enkom učestvuje u realizaciji projekta.

– Ako vi mislite da je neko od Behtela, američke firme, uzeo neki novac, izvolite, pitajte – poručio je.

Istakao je da je reč o velikoj međunarodnoj kompaniji i pozvao da se konkretne tvrdnje o eventualnoj korupciji provere.

– Evo, pitajte Amerikance. Da li postoji primer korupcije, da je od najveće američke firme koja ovde radi bilo ko uzeo novac? – rekao je Mali.

„Moravski koridor biće najmoderniji i najširi auto-put!“ Mali objasnio poskupljenja: Niko nije mogao da predvidi koronu i rat u Ukrajini!

Siniša Mali govorio je tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao“ na RTV-u o izgradnji Moravskog koridora, ističući da će Srbija dobiti jedan od najsavremenijih auto-puteva, koji će biti od ogromnog značaja za centralni deo zemlje.

– Ono što je važno, radi se o najmodernijem auto-putu, najširem auto-putu, potpuno digitalizovanom auto-putu. Šta to znači za centralnu Srbiju, možete samo da pretpostavite – rekao je Mali.

Govoreći o povećanju troškova izgradnje, objasnio je da se u ugovorima sa izvođačima radova primenjuju takozvane klizne skale, koje omogućavaju usklađivanje cena kada dođe do značajnih promena na tržištu.

– Imate kliznu skalu. Imate obavezu da nadoknadite troškove ukoliko u međuvremenu dođe do porasta cena pojedinih elemenata – objasnio je.

Mali je naglasio da se tokom višegodišnje realizacije velikih infrastrukturnih projekata mogu dogoditi okolnosti koje nije moguće unapred predvideti.

– Da ste 2019. godine mogli da predvidite koronu, da ste mogli da predvidite rat u Ukrajini, energetsku krizu, sada rat u Persijskom zalivu, ja mogu samo da vas pitam znate li koji će brojevi na lotou biti izvučeni sledeće nedelje, pa da možda podelite sa mnom – poručio je Mali.



„Ako druga strana pobedi, pružićemo ruku!“ Mali odgovorio na pitanje o priznavanju izbora!

Siniša Mali izjavio je da će politička opcija koju predstavlja prihvatiti izborni rezultat ukoliko druga lista dobije većinsko poverenje građana.

– Više puta je Aleksandar Vučić to rekao. Mi ćemo pružiti ruku ako druga strana pobedi, nema nikakvih problema sa time – poručio je.

Istovremeno je izrazio sumnju da bi politički protivnici postupili na isti način.

– Ono što znamo jeste da oni drugi nama neće pružiti ruku – rekao je Mali.

Na pitanje o navodima da bi među pomilovanim licima mogli da se nađu i osumnjičeni ili optuženi u slučajevima pada nadstrešnice u Novom Sadu i Generalštaba, odgovorio je kratko:

– Nemam nikakvih saznanja o tome.

Na kraju gostovanja Mali je izrazio očekivanje da će Aleksandar Vučić nakon izbora postati predsednik Vlade Srbije.