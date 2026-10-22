Politika

ŠABAC UJEDINJEN ZA BUDUĆNOST: Neverovatna energija na masovnom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

V.N.

22. 10. 2026. u 18:06

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ŠABAC, ujedinjen u snažnoj podršci zajedničkoj budućnosti, do pobede liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

ШАБАЦ УЈЕДИЊЕН ЗА БУДУЋНОСТ: Невероватна енергија на масовном скупу листе Александар Вучић - Уједињена Србија

Foto: Printskrin

Veličanstveni prizori iz ovog grada stopili su se sa slikom cele zemlje koja, uz miris ruzmarina i masovne skupove, ujedinjeno korača ka pobedi.

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