Politika

VUČIĆ NA RTS: Tačno u 18.15 u emisiji OKO

В.Н.

22. 10. 2026. u 18:08

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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosioc liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” gost je emisije OKO na RTS u 18.15.

ВУЧИЋ НА РТС: Тачно у 18.15 у емисији ОКО

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Uskoro opširnije

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