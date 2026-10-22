Fudbal

A nakon pobede nad Zvezdom: Lugano slavio i protiv Hetafea u Madridu

Filip Milošević

22. 10. 2026. u 21:48

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Fudbaleri Lugana pobedili su večeras u Madridu ekipu Hetafea rezultatom 5:2 u meču drugog kola Lige konferencije.

А након победе над Звездом: Лугано славио и против Хетафеа у Мадриду

Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Dva gola za Lugano postigao je Albaijan Ajeti u trećem i 26. minutu, a pogotke za Švajcarsku ekipu još su dali Janis Siminjani u sedmom, Uran Bislimi u 50. i Kevin Behrens u 90+2. minutu.

Strelci za Hefate bili su Ivan Azon u drugom i Borha Majoral u 74. minutu.
Srpski fudbaler Nemanja Gudelj igrao je za Hetefe od 46. minuta.

Fudbaleri Krajove savladali su u gostima Inter Eskaledes iz Andore sa 3:1.
Golove za Krajovu postigli su Asad Al Hamlavi u trećem, Stefan Baiaram u petom i Simon Elisor u 86. minutu.

Jedini pogodak za Eskaldes dao je Borha Areljano u 77. minutu.
Inter Eskaledes će u sledećem kolu, 5. novembra, gostovati Crvenoj zvezdi.

Rezultati ostalih mečeva: Iberija-Mjalbi 1:1, Jablonec-Brajton 0:0, Kauno Žalgiris-Bran 1:4, Norsjeland-CSKA Sofija 2:2, Pafos-Riga 1:1, Trabzon-Harts 2:0, Kairat-Panatinaikos 

 

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