A nakon pobede nad Zvezdom: Lugano slavio i protiv Hetafea u Madridu
Fudbaleri Lugana pobedili su večeras u Madridu ekipu Hetafea rezultatom 5:2 u meču drugog kola Lige konferencije.
Dva gola za Lugano postigao je Albaijan Ajeti u trećem i 26. minutu, a pogotke za Švajcarsku ekipu još su dali Janis Siminjani u sedmom, Uran Bislimi u 50. i Kevin Behrens u 90+2. minutu.
Strelci za Hefate bili su Ivan Azon u drugom i Borha Majoral u 74. minutu.
Srpski fudbaler Nemanja Gudelj igrao je za Hetefe od 46. minuta.
Fudbaleri Krajove savladali su u gostima Inter Eskaledes iz Andore sa 3:1.
Golove za Krajovu postigli su Asad Al Hamlavi u trećem, Stefan Baiaram u petom i Simon Elisor u 86. minutu.
Jedini pogodak za Eskaldes dao je Borha Areljano u 77. minutu.
Inter Eskaledes će u sledećem kolu, 5. novembra, gostovati Crvenoj zvezdi.
Rezultati ostalih mečeva: Iberija-Mjalbi 1:1, Jablonec-Brajton 0:0, Kauno Žalgiris-Bran 1:4, Norsjeland-CSKA Sofija 2:2, Pafos-Riga 1:1, Trabzon-Harts 2:0, Kairat-Panatinaikos
Preporučujemo
"Šta je u tim bolesnim glavama"? Bivši reprezentativac Hrvatske o Adolfu Hitleru, Aušvicu i huliganima
22. 10. 2026. u 09:52 >> 13:33
Oglasio se Zvezdin heroj iz Kopenhagena i zapalio Delije
22. 10. 2026. u 13:27
Amerika je zatečena! "Izgubio sam svako poštovanje prema Luki Dončiću"
22. 10. 2026. u 13:03
Skandal trese "beli sport"! Šokantna istina o paklu kroz koji prolaze teniseri
22. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)