Fudbal

Izjednačenje na Marakani: Evo kako je Kopenhagen postigao gol za 2:2 (VIDEO)

В.М.

22. 10. 2026. u 20:22

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Vraćaju se gosti u igru.

Изједначење на Маракани: Ево како је Копенхаген постигао гол за 2:2 (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube

Crvena zvezda je vodila sa 2:1 sve do 70. minuta kada je fudbaler gostiju postigao gol.

Maher Karizo je "opalio" sa skoro 25 metara i pogodio donji levi ugao gola Mateusa, te doneo izjednače danskom velikanu (2:2).

Evo kako je izgledao izjednačujući pogodak:

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