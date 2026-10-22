Izjednačenje na Marakani: Evo kako je Kopenhagen postigao gol za 2:2 (VIDEO)
Vraćaju se gosti u igru.
Crvena zvezda je vodila sa 2:1 sve do 70. minuta kada je fudbaler gostiju postigao gol.
Maher Karizo je "opalio" sa skoro 25 metara i pogodio donji levi ugao gola Mateusa, te doneo izjednače danskom velikanu (2:2).
Evo kako je izgledao izjednačujući pogodak:
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