Politika

IDEMO DA POBEDIMO! Vučevića poruka koja je odjeknula: "Jedna lista, jedan narod, jedna država"

V.N.

22. 10. 2026. u 21:40

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IDEMO da pobedimo, rekao je večeras u šetnji simpatizera, aktivista i funkcionera u Novom Sadu lider SNS Miloš Vučević.

ИДЕМО ДА ПОБЕДИМО! Вучевића порука која је одјекнула: Једна листа, један народ, једна држава

Foto: Printskrin

 - Ovo je dobra kiša, kiša koja najavljuje dobre dane i godinu. Hvala vam na dolasku, što ste uvek bili prava strana Novog Sada, Srpske Atine. Niko nikome neće zabraniti da govori i misli. Idemo na izbore, da pobedimo! Svi na izbore! Idemo da pobedimo da bi đaci bili u školama, vojska da čuva državu, a narod da uživa u životu. Svi za jednog jedan za sve! Jedna lista, jedan narod, jedna država! Idemo da pobedimo - poručio je Vučević.

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