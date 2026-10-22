Politika

U NEDELJU SVI ZAJEDNO KAO JEDAN ZA 1 - "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" Ana Brnabić pozvala građane da odbrane svoju zemlju

В.Н.

22. 10. 2026. u 21:56

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KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić još jednom je pozvala građane da se ujedine i odbrane zemlju glasom za redni broj 1 u nedelju 25. oktobra!

У НЕДЕЉУ СВИ ЗАЈЕДНО КАО ЈЕДАН ЗА 1 - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА Ана Брнабић позвала грађане да одбране своју земљу

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

 -  U nedelju, svi zajedno kao jedan, za 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA! - napisala je Ana Brnabić.

 

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