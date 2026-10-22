Elšnik nakon remija sa Kopenhagenom: "Ovo nam se već par puta ponavlja..."
Svoje utiske nakon remija sa Kopenhagenom dao je strelac prvog kola Crvene zvezde, Timi Maks Elšnik.
Za početak je uporedio ovaj meč sa onim iz prvog kola protiv Lugana.
- Dosta slična slika, samo danas nismo izgubili kao u Luganu gde smo ispustili sve, osećaj je da smo večeras imali pobedu u rukama, ali ostaje gorak ukus u ustima - započeo je Elšinik.
- Ovo nam se već par puta ponavlja, ne znam da li je to do mladosti, naivnosti... ne želim nikoga da izdvajam, grešimo kao tim, ali lično bih želeo veću energiju od igrača koji ulaze sa klupe - nedorečen je ostao slovenački reprezentativac.
Ostaje žal za prošuštenim šansama
- Imali smo situacije da završimo utakmicu, Dijeng je mogao da zakuca loptu na kraju, ali nismo to iskoristili. Kopenhagen je respektabilna ekipa, idemo dalje.
Nakon toga je upitan da uporedi Kopenhagen sa Luganom
- Kopenhagen je fizički jači od Lugana, dosta direktniji, igraju na svog visokog napadača koji je sličan Arnautoviću, dok je Lugano hteo više da se nadigrava sa nama.
Nada se da će sreća biti na strani Zvezde sledeći put
- Danas smo dali "tri" gola ali smo ostali bez pobede. Lopta je okrugla, sreća će nas valjda jednom pogledati pa i mi da pobedimo - za kraj je rekao Elšnik.
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