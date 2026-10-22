Albert Rijera o Kostovu i proslavi gola, govorio i o "atmosferi koja nije bila najbolja" (VIDEO)
Albert Rijera obratio se javnosti na konferenciji za medije nakon utakmice Zvezda - Kopenhagen (2:2).
Govorio je o susretu današnjem Španac.
- Naravno da želimo da pobedimo, radimo za to. Problem je kada ne znate kako da pobedite, fokusiran sam na način. Sada smo u jednom procesu, a to je da izaberem igrače koji mogu da nam pomognu da pobedimo i zato biram igrače koje sam večeras izabrao. Treba nam pozitivnost, da budemo mirni i smireni. Imamo samo jedan bod, trebalo bi da ih imamo više, ali ne treba previše razmišljati o prošlosti. Fokusirani smo na sledeću utakmicu i siguran sam da ćemo pobediti. Danas nije bila najbolja atmosfera, ne zbog fudbala, nego zbog drugih stvari. Meni ta podrška nije potrebna, ali igračima jeste. Oni su mladi, nemaju moje iskustvo, nemam problem ako me neko kritikuje ili piše, ali mi je vrlo bitno šta se priča o mojim igračima. Potrebna im je podrška.
Dotakao se i gola koji je postigao mladi Vasilije Kostov. Otkrio je šta mu je rekao na proslavi gola.
- Zagrlio me je i rekao dosta toga. To je nešto prelepo, ne očekujem to od svih igrača. To je nešto neverovatno i vrlo je bitno da on oseća da verujem u njega. On je mlad igrač, sve što treba da uradim je da mu budem podrška. Znam da će igrači sutra pričati i čitati o kritikama. Želim da me igrači slušaju, da znaju da imaju moju podršku.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Sada i zvanično: Srbin iz NBA pojačao Olimpijakos!
22. 10. 2026. u 18:21
Problemi za Bajern! Luis Dijaz na duže van terena zbog povrede
22. 10. 2026. u 17:54
Furiozno među osam najboljih: Medvedev lako sa Japancem, sada ga čeka "stara mušterija"!
22. 10. 2026. u 17:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)