Albert Rijera o Kostovu i proslavi gola, govorio i o "atmosferi koja nije bila najbolja" (VIDEO)

Albert Rijera obratio se javnosti na konferenciji za medije nakon utakmice Zvezda - Kopenhagen (2:2).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Govorio je o susretu današnjem Španac.

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- Naravno da želimo da pobedimo, radimo za to. Problem je kada ne znate kako da pobedite, fokusiran sam na način. Sada smo u jednom procesu, a to je da izaberem igrače koji mogu da nam pomognu da pobedimo i zato biram igrače koje sam večeras izabrao. Treba nam pozitivnost, da budemo mirni i smireni. Imamo samo jedan bod, trebalo bi da ih imamo više, ali ne treba previše razmišljati o prošlosti. Fokusirani smo na sledeću utakmicu i siguran sam da ćemo pobediti. Danas nije bila najbolja atmosfera, ne zbog fudbala, nego zbog drugih stvari. Meni ta podrška nije potrebna, ali igračima jeste. Oni su mladi, nemaju moje iskustvo, nemam problem ako me neko kritikuje ili piše, ali mi je vrlo bitno šta se priča o mojim igračima. Potrebna im je podrška.

Dotakao se i gola koji je postigao mladi Vasilije Kostov. Otkrio je šta mu je rekao na proslavi gola.

- Zagrlio me je i rekao dosta toga. To je nešto prelepo, ne očekujem to od svih igrača. To je nešto neverovatno i vrlo je bitno da on oseća da verujem u njega. On je mlad igrač, sve što treba da uradim je da mu budem podrška. Znam da će igrači sutra pričati i čitati o kritikama. Želim da me igrači slušaju, da znaju da imaju moju podršku.

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