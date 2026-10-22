Fudbal

Albert Rijera o Kostovu i proslavi gola, govorio i o "atmosferi koja nije bila najbolja" (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 10. 2026. u 22:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Albert Rijera obratio se javnosti na konferenciji za medije nakon utakmice Zvezda - Kopenhagen (2:2).

Алберт Ријера о Костову и прослави гола, говорио и о атмосфери која није била најбоља (ВИДЕО)

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Govorio je o susretu današnjem Španac. 

- Naravno da želimo da pobedimo, radimo za to. Problem je kada ne znate kako da pobedite, fokusiran sam na način. Sada smo u jednom procesu, a to je da izaberem igrače koji mogu da nam pomognu da pobedimo i zato biram igrače koje sam večeras izabrao. Treba nam pozitivnost, da budemo mirni i smireni. Imamo samo jedan bod, trebalo bi da ih imamo više, ali ne treba previše razmišljati o prošlosti. Fokusirani smo na sledeću utakmicu i siguran sam da ćemo pobediti. Danas nije bila najbolja atmosfera, ne zbog fudbala, nego zbog drugih stvari. Meni ta podrška nije potrebna, ali igračima jeste. Oni su mladi, nemaju moje iskustvo, nemam problem ako me neko kritikuje ili piše, ali mi je vrlo bitno šta se priča o mojim igračima. Potrebna im je podrška.

Dotakao se i gola koji je postigao mladi Vasilije Kostov. Otkrio je šta mu je rekao na proslavi gola.

- Zagrlio me je i rekao dosta toga. To je nešto prelepo, ne očekujem to od svih igrača. To je nešto neverovatno i vrlo je bitno da on oseća da verujem u njega. On je mlad igrač, sve što treba da uradim je da mu budem podrška. Znam da će igrači sutra pričati i čitati o kritikama. Želim da me igrači slušaju, da znaju da imaju moju podršku.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tramp napao Lebrona DŽejmsa!
Košarka

0 0

Tramp napao Lebrona DŽejmsa!

Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je košarkaša Lebrona Džejmsa zbog ponašanja tokom intoniranja američke himne uoči utakmice između Filadelfije i Njujork niksa u NBA ligi.

22. 10. 2026. u 21:40

Politika
Tenis
Fudbal
Bolji od Jokića? Šek rekao da je ovaj Amerikanac najbolji centar NBA lige! (VIDEO)

Bolji od Jokića? Šek rekao da je ovaj Amerikanac najbolji centar NBA lige! (VIDEO)