Politika

KRUŠEVAC JE UZ VUČIĆA: Skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

В. Н.

22. 10. 2026. u 17:08

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GRAĐANI Kruševca u veličanstvenoj koloni idu na poslednji predizborni skup liste "Aaleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

КРУШЕВАЦ ЈЕ УЗ ВУЧИЋА: Скуп листе Александар Вучић - Уједињена Србија (ВИДЕО)

Foto: Novosti

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