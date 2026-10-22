Lalaltović iznenadio sve: Trener Pazaraca se obratio sudijama i FSS! I to kakvim rečima!

Klub sa Jošanice igraće protiv njegovog bivšeg kluba.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Fudbaleri Novog Pazara igraju protiv Radničkog u Nišu, prvi meč 14. kola Superlige Srbije.

Utakmicu će obeležiti i trener tima sa Jošanice, Nenad Lalatović, koji je u karijeri sedeo i na klupi nekadašnjeg "Reala sa Nišave".

Pravdu u tom duelu deliće, po mnogima, najbolji srpski sudija Srđan Jovanović, a izbor Sudijske komisije prokomentarisao je šef struke Pazaraca i iznenadio sve na konferenciji za medije.

Naime, za razliku od prethodnih kritika, uputio je pohvale na račun Jovanovića.

- Sudiće nam naš najbolji arbitar. Siguran sam da će biti 50:50. Mora tako da bi nam fudbal bio bolji, da nam reprezentacija sa igračima iz naše lige bude kvalitetnija, da nam je klupski fudbal u Evropi bolji. Zahvalan sam Fudbalskom savezu Srbije što nam je dodelio jednog od najboljih sudija u jednom velikom derbiju - rekao je Lalatović.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Nije krio bes zbog dešavanja u prethodnoj rundi protiv IMT, te uprkos analizi Franka de Blekera tvrdi da je na potonjem meču bilo čak 16 propusta.

- Bilo je 16 grešaka na našu štetu. Jako je teško igrati 70 minuta manje protiv odličnog IMT-a. Imali smo igru, šanse, a dve su bile stopostotne u drugom poluvremenu, plus dva očigledna faula na 18 metara od gola protivnika što nisu dosuđena.

Još jednom se osvrnuo na delegiranje Srđana Jovanovića.

- Mogu svakog da pobede, ali i od svakoga da izgube. Obe ekipe su oslabljene, pa je s te strane egal utakmica. Moji igrači znaju šta bi trebalo da rade, kao i protiv IMT. Samo da ne pravimo neke glupe faulove. Sudi nam čovek za Ligu šampiona, biće to bez greške. Neka pobedi bolji, a ja se nadam da ćemo to biti mi - zaključio je Lalatović.

Novi Pazar je na 9. mestu superligaške tabele sa 13 bodova, dok je Radnički na pretposlednjoj 13. poziciji sa samo osam poena.

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