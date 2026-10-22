VUČIĆ NE ODUSTAJE UPRKOS PRITISCIMA: „SRBIJA ĆE POBEDITI I IĆI U JOŠ VEĆE VISINE!“
ALEKSANDAR Vučić je primetio da strane obaveštajne službe decenijama koriste nevladin sektor kao instrument za rušenje vlasti i političko mešanje u druge zemlje. Govoreći o, kako je naveo, 1,3 milijarde uloženih u NVO, poručio je da uprkos pritiscima, napadima i tome što mu N1 nije omogućio gostovanje, veruje u plan, program i energiju naroda — i najavio pobedu i podizanje Srbije na još veće visine!
- Sve sam trikove stranih službi i kako se izvode revolucije naučio svih ovih godina. Video sam koliko su novca uložili, samo u NVO uložili su milijardu i 300 miliona. Još od operacije Ajaks 1953. tada je CIA osmislila način za rušenje vlada, da nas ponize sve, i zapadne obaveštajne agencije. Sad ćemo preko NVO sektora i teraćemo zemlje da plaćaju to, pa ćemo njihovim parama njihove vlade da rušimo i da niko ne može da kaže da smo se spolja upletali. Tako su i ovi rešili klasno osvešćeni zaposleni na N1 da ne puste da gostujem, i uprkos svemu tome rezultati, energija, plan i program i ideje i vera našeg naroda u bolju budućnost će nam doneti pobedu, pobedu na kojoj ćemo da podignemo Srbiju još jedanput i u još veće visine. Idemo snažno u nedelju da pobedimo, Srbija pobeđuje i mi ništa važnije preče i lepše svetije od naše zemlje nemamo! - rekao je Aleksandar Vučić.
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