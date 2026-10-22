Srbin pomogao autsajderima da ispišu istoriju kanadskog fudbala

Severnoamerički fudbalski sistem je pomalo zbunjujući; na primer, tri kanadska kluba se istovremeno takmiče u MLS-u (američkoj ligi) i Kanadskom prvenstvu.

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Fordž iz Hamiltona priredio je veliko iznenađenje i osvojio Kanadsko prvenstvo, pošto je u finalu u Montrealu savladao domaći Montreal posle boljeg izvođenja penala – 4:2.

značajnu ulogu u ovom podvigu imao je nekadašnji reprezentativac Srbije Marko Jevremović, bivši igrač Javora, lučanske Mladosti i Radničkog iz Obrenovca.

Posle 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, ali je u penal-seriji zablistao golman gostiju Dimitri Berto, koji je zaustavio tri udarca sa bele tačke tokom utakmice i raspucavanja.

Ovim trijumfom Fordž je postao prvi klub iz kanadske Premijer lige koji je osvojio ovo takmičenje od njegovog osnivanja 2008. godine. Do sada su trofej osvajali samo klubovi koji su nastupali u američkoj MLS ligi, pa je ekipa iz Hamiltona prekinula dugogodišnju tradiciju.

Iako je Montreal na svom terenu važio za favorita, Fordž je pokazao da razlika u finansijskoj moći ne mora da bude presudna. Vrednost njegovog igračkog kadra procenjuje se na svega 3,9 miliona evra, ali je tim iz Hamiltona izdržao pritisak domaćina i na kraju stigao do najvećeg uspeha u istoriji kluba.

Fordž je poveo u šestom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, kada je Antoan Batis pogodio glavom posle kornera Noa Džensena. Montreal je izjednačio već u 49. minutu preko Danijela Riosa, pa su do kraja regularnog dela mreže mirovale.

Domaćinu je posao dodatno otežan kada je Brajan Vera u 54. minutu dobio drugi žuti karton, zbog čega je Montreal ostatak utakmice odigrao sa desetoricom. Ipak, ni brojčana prednost nije bila dovoljna Fordžu da izbegne penale.

U raspucavanju su za Fordž pogodili Tristan Borhes, Ben Pejton, Dan Nimik i Mandžreker Džejms, dok je Danijel Krucen bio neprecizan. Berto je odbranio udarce Prinsa Ovusua i Henija Sinčuka, a Džejms je potom pogodio za konačnih 4:2.

Fordž je tako osvojio svoj prvi trofej u Kanadskom prvenstvu i obezbedio mesto u Kupu šampiona KONKAKAF-a za 2027. godinu. Za klub iz Hamiltona ovo je istorijski uspeh, a za kanadski fudbal dokaz da timovi iz domaće lige mogu da sruše i najveće favorite.