Fudbal

ATLETIKA SE VRAĆA KUĆI: Helsinki domaćin Evropskog prvenstva u atletici 2030. godine

Танјуг

22. 10. 2026. u 18:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Evropsko prvenstvo u atletici 2030. godine održaće se u Helsinkiju, saopšeno je posle sednice Saveta Evropske atletike u Lozani.

АТЛЕТИКА СЕ ВРАЋА КУЋИ: Хелсинки домаћин Европског првенства у атлетици 2030. године

ADRIAN DENNIS / AFP / Profimedia

Pored Helsinkija, kandidat za domaćina Evropskog prvenstva bio je i Brisel. Ovo će biti četvrti put da se Evropsko prvenstvo u atletici održava u glavnom gradu Finske - nakon izdanja iz 1971, 1994. i 2012. godine - čime Helsinki postaje grad koji je najčešće bio domaćin ovog takmičenja.

Evropsko prvenstvo u atletici 2030. godine održać se na Olimpijskom stadionu u Helsinkiju, koji je renoviran 2020. Predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov izjavio je da su Helsinki i Finska zasluženo dobili organizaciju Evropskog prvenstva i dodao da očekuje nezaboravan ambijent.

- Sa velikim zadovoljstvom dodeljujemo organizaciju Evropskog prvenstva u atletici 2030. godine Helsinkiju, gradu koji zauzima izuzetno mesto u istoriji našeg sporta. Ovo će biti četvrti put da je Helsinki domaćin ovog takmičenja - više nego bilo koji drugi grad u njegovoj gotovo stogodišnjoj istoriji. To je dokaz trajne strasti Finske prema atletici i njene duboke povezanosti sa ovim sportom - rekao je Karamarinov.

Naredno Evropsko prvenstvo u atletici održaće se u poljskom Hožovu od 3. do 8. juna 2028. godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je (VIDEO)
Panorama

0 0

"Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je" (VIDEO)

RAST cena nekretnina poslednjih godina postao je jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema savremenog doba. Kupovina ili iznajmljivanje stana ili kuće za mnoge ljude više nije realna opcija, čak ni uz stalno zaposlenje i stabilna primanja. Troškovi po kvadratu rastu brže od plata, kamatne stope otežavaju zaduživanje, a tržište je sve manje prilagođeno prosečnom građaninu.

21. 10. 2026. u 21:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADOST U DOMU PEVAČA: Miki Mećava postao otac u 64. godini

RADOST U DOMU PEVAČA: Miki Mećava postao otac u 64. godini