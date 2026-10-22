VUČIĆ O SARADNJI: Glas za bilo koju drugu listu, osim za listu Ujedinjena Srbija je glas sa blokadersku listu i za uništavanje Srbije

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u emisiji OKO na RTS.

Foto: printskrin RTS

- Video sam i danas da su neki od predstavnika studentsko bloakderske liste kako će SPS da ide sa njima, ne verujem u to. Vidimo mogućnost saradnje sa svima, i sa bloakderima, moraćemo u skupštin ida sarađujemo. Glas za bilo koj udrugu listu, osim za listu Ujedinjena Srbija je glas sa blokadersku listu i za uništavanje Srbije. I to ću reći isto veče i ako izgiubimo.- Video sam i danas da su neki od predstavnika studentsko bloakderske liste kako će SPS da ide sa njima, ne verujem u to. Vidimo mogućnost saradnje sa svima, i sa bloakderima, moraćemo u skupštin ida sarađujemo. Glas za bilo koj udrugu listu, osim za listu Ujedinjena Srbija je glas sa blokadersku listu i za uništavanje Srbije. I to ću reći isto veče i ako izgiubimo.