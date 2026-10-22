Politika

VUČIĆ O SARADNJI: Glas za bilo koju drugu listu, osim za listu Ujedinjena Srbija je glas sa blokadersku listu i za uništavanje Srbije

В. Н.

22. 10. 2026. u 18:53

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u emisiji OKO na RTS.

ВУЧИЋ О САРАДЊИ: Глас за било коју другу листу, осим за листу Уједињена Србија је глас са блокадерску листу и за уништавање Србије

Foto: printskrin RTS

- Video sam i danas da su neki od predstavnika studentsko bloakderske liste kako će SPS da ide sa njima, ne verujem u to. Vidimo mogućnost saradnje sa svima, i sa bloakderima, moraćemo u skupštin ida sarađujemo. Glas za bilo koj udrugu listu, osim za listu Ujedinjena Srbija je glas sa blokadersku listu i za uništavanje Srbije. I to ću reći isto veče i ako izgiubimo.- Video sam i danas da su neki od predstavnika studentsko bloakderske liste kako će SPS da ide sa njima, ne verujem u to. Vidimo mogućnost saradnje sa svima, i sa bloakderima, moraćemo u skupštin ida sarađujemo. Glas za bilo koj udrugu listu, osim za listu Ujedinjena Srbija je glas sa blokadersku listu i za uništavanje Srbije. I to ću reći isto veče i ako izgiubimo.

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