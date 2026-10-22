VUČIĆ POSEBNO ZAHVALIO PENZIONERIMA: Oni su izgradili ovu zemlju, najavio i povećanje primanja

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je danas na skupu te liste u beogradskoj Hali sportova da će ako pobede na izborima za nepune četiri godine prosečna plata u Srbiji biti 1.500 evra, a prosečne penzije 800 evra.

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On je na završnom skupu te liste istakao da se večeras završava jedna od najtežih kampanja, ali kako kaže, istovremeno najlepših i najemotivnijih.

"Jer smo se suprotstavili onima koji su rušili Srbiju i koji žele da je sruše u budućnosti. Suprotstavili smo se znanjem, jedinstvom, čistotom, i nijednog trenutka nismo vodili bilo kakvu prljavu kampanju. Mi nismo učestvovali u nasilju, mi smo se trudili da Srbiji predstavimo ono što ćemo da radimo, i ja ću to pokušati da uradim i večeras", rekao je Vučić.

Ukoliko bude izabran za predsednika vlade, Vučić kaže da će okosnica programa biti pet tačaka, od kojih je prva poboljšanje životnog standarda građana.

"Plate i penzije će nastaviti da rastu, i naše plate za samo jedan mandat nove Vlade Srbije, za nepune četiri godine, prosečna plata u Srbiji biće 1.500 evra. Dostići ćemo nivo neuporedivo razvijenijih zemalja, za to je potrebno da nastavimo sa onakvim ekonomskim rastom kakav smo imali do sada, i da dodatno ubrzamo. Zato očekujem da u naredne tri godine budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Za to je potrebno mnogo rada, mnogo truda, mnogo znanja, mnogo energije", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, zato će njegova vlada da bude mala, ali efikasna, kako kaže što manje troškova za građane i što više brige koju vlada mora da pokaže prema svakom građaninu.

"Moramo da odemo do najudaljenijeg zaseoka u Srbiji, do svakog čoveka koji ima potrebu da se reši bilo koji problem, pa čak i kada ga ne rešimo, moramo da čujemo i moramo da saslušamo. Moramo sebe da promenimo da bi ljudi videli da možemo ove najviše ciljeve da ostvarimo. Što se penzija tiče, ja sam siguran da ćemo moći u samo naredne četiri godine da prosečne penzije podignemo do gotovo 800 evra, i verujem da to zajednički možemo da uradimo, i da to zajednički možemo da napravimo", rekao je Vučić.

Dodao je da je penzionerima beskrajno zahvalan za svaku vrstu podrške.

"To su ljudi koji su gradili ovu zemlju, to su ljudi koji su izgradili sve ono što danas imamo, to su ljudi koji imaju znanje i iskustvo. Ali penzioneri su ljudi koji imaju veliko srce, koji znaju kako se brine o budućnosti ove zemlje, i oni su i 2014, kada je bilo teško, verovali u to da možemo da napravimo veliki preokret u ovoj zemlji, i to smo uradili. Zato vam, dragi penzioneri, beskrajno hvala, a mi ćemo znati to da vratimo. Hvala vam za svu ljubav i podršku, ali je sad red na nas da mi uzvratimo za to, i da vi možete da živite najbolji deo svojih života", rekao je Vučić.

Dodao je i da će biti povećanja minimalca.

"Kada smo došli na vlast, minimalac u Srbiji je bio negde oko 140 evra, svega 140 evra. Danas je minimalac u Srbiji 600 evra. Svake godine ćemo povećavati minimalac, jer želim da imamo što manje siromašnih građana. Hoću da pomognem radniku. Hoću da pomognem stotinama hiljada tih divnih, običnih ljudi koji izgaraju za Srbiju, koji žive za Srbiju i koji se bore za Srbiju.

Hoću da ta razlika između onih najbogatijih i onih siromašnijih bude što je moguće manja. Zato ćemo da pomažemo ovim ljudima koji su uvek bili pomalo zapostavljeni od države. Nadam se da smo taj deo nepravde, makar malo u prethodnom periodu, uspeli da ispravimo i da tu razliku smanjimo", rekao je Vučić.

Simpatizeri liste "Ujedinjena Srbija" koji su se okupili u velikom broju u Hali sportova uoči Vučićevog govora pevali su pesmu "Ruzmarin", i skandirali "Pobeda, pobeda" i "Aco Srbine", a skandirali su i tokom njegovog obraćanja.