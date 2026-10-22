VUČIĆ: „Promenili smo lice Srbije, potrebna nam je najveća moguća podrška“
GOSTUJUĆI na RTS-u, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je poručio da će, kakav god rezultat izbora bude, poštovati volju građana, ističući da će odmah čestitati protivnicima ukoliko izgubi.
Pozvao je građane da izađu na izbore i razmisle o budućnosti svoje dece i unuka.
„Kakav god rezultat bude, ako izgubimo, čestitam odmah. Pobedimo li, nikad nam pobedu uzeti neće. Pozivam ljude mog doba, nešto mlađe i starije, da obavezno izađu na izbore, glasajući na izborima da razmisle o budućnosti svoje dece i unuka. Izvesnost ili neizvesnost, sigurnost ili nesigurnost? Hoćemo li opet da slušamo laži o devetoj rupi na svirali kao o Haškom tribunalu? Radio sam naporno i pošteno i uspeli smo da promenimo lice Srbije, potrebna nam je najveća moguća podrška od naroda i građana“, poručio je Vučić.
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