Politika

VUČIĆ: „Promenili smo lice Srbije, potrebna nam je najveća moguća podrška“

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22. 10. 2026. u 18:53

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GOSTUJUĆI na RTS-u, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je poručio da će, kakav god rezultat izbora bude, poštovati volju građana, ističući da će odmah čestitati protivnicima ukoliko izgubi.

ВУЧИЋ: „Променили смо лице Србије, потребна нам је највећа могућа подршка“

RTS printskrin

Pozvao je građane da izađu na izbore i razmisle o budućnosti svoje dece i unuka.

„Kakav god rezultat bude, ako izgubimo, čestitam odmah. Pobedimo li, nikad nam pobedu uzeti neće. Pozivam ljude mog doba, nešto mlađe i starije, da obavezno izađu na izbore, glasajući na izborima da razmisle o budućnosti svoje dece i unuka. Izvesnost ili neizvesnost, sigurnost ili nesigurnost? Hoćemo li opet da slušamo laži o devetoj rupi na svirali kao o Haškom tribunalu? Radio sam naporno i pošteno i uspeli smo da promenimo lice Srbije, potrebna nam je najveća moguća podrška od naroda i građana“, poručio je Vučić.

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