Politika

BRUS UZ VUČIĆA: Pogledajte kako se brani Srbija - Odjekuje "Ruzmarin" (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2026. u 17:01

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BRUS daje nedvosmislenu podršku Aleksandru Vučiću!

БРУС УЗ ВУЧИЋА: Погледајте како се брани Србија - Одјекује Рузмарин (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pogledajte snimke!

Uz "Ruzmarin".

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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