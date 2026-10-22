Ništa od "povratka kući"! Miljenik Grobara mora na pauzu!
Veliki peh za evroligaša.
Košarkaši Žalgirisa su novu sezonu Evrolige otvorili pobedom u Beogradu nad Crvenom zvezdom, a onda su usledile promenjive partije.
Litvanski velikan je često bio na mukama, budući da su ga od početka novog ciklusa pratile učestale povrede. Sada je stigla još jedna loša vest za tim Tomasa Masijulasa.
Naime, pred novo duplo kolo u elitnom rangu, povredio se i Najdžel Vilijams-Gos. Nekadašnji igrač Partizana propustiće meč protiv svog bivšeg kluba, ali i crno-belih iz Bolonje, je će Žalgiris odmeriti snagu i sa Virtusom.
Kako navodi Basket Njuz, Amerikanac će čak četiri nedelje biti van stroja, što predstavlja ozbiljan udarac za "zelene".
Nema sumnje da će ovo donekle obradovati navijače Partizana, kao i trenera Đoana Penjaroju, budući da je Gos jedan od vodećih igrača u timu Litvanaca.
Žalgiris je trenutno na 14. mestu sa skorom 2-4, a večeras dočekuju Asvel iz Vilerbana.
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