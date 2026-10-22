FIFA organizuje Svetsko prvenstvo sa 189 reprezentacija, Srbija nije među njima

FIFA organizuje prvo Svetsko prvenstvo za fudbalere do 15 godina, koje će od 24. do 30. oktobra biti održano u Bakuu, ali će turnir proći bez reprezentacije Srbije. Na takmičenju će učestvovati čak 189 nacionalnih selekcija, dok razloga za izostanak srpskog tima za sada nema u zvaničnim saopštenjima.

FOTO: FSS

Novi projekat Svetske fudbalske federacije donosi i neuobičajen format. Tokom samo šest takmičarskih dana planirano je gotovo 1.000 utakmica, a ekipe će se nadmetati u formatu osam na osam. Susreti će trajati 40 minuta, odnosno dva poluvremena od po 20 minuta. Nakon grupne faze, reprezentacije će biti raspoređene u šest takmičarskih nivoa.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je Fudbalski savez Srbije prethodno najavio odlazak na turnir u Azerbejdžanu. U saopštenju od 13. septembra, objavljenom povodom UEFA razvojnog turnira, navedeno je da će izabranici Pavla Delibašića nastaviti pripreme za nastup u Bakuu.

Ipak, Srbija se ne nalazi na spisku učesnika, a FSS do sada nije objavio zvanično objašnjenje zbog čega je došlo do promene plana.

Izostanak Srbije nije usamljen slučaj među evropskim selekcijama. Na premijernom izdanju ovog FIFA takmičenja neće nastupiti ni Nemačka, Holandija, Belgija, Danska, Švedska i Švajcarska.

Tako će istorijski turnir, osmišljen kao prilika da se što većem broju mladih fudbalera omogući međunarodno iskustvo, početi bez nekoliko poznatih evropskih fudbalskih federacija, među kojima je i Srbija.