"NAPALI SU NAS MILIJARDAMA EVRA SPOLJA, A MI SE BRANILI ČISTOTOM I LJUBAVLJU PREMA SRBIJI" Vučić: Biće kec ko kuća, biće pobeda u nedelju!

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" održao se u Hali sportova u Beogradu. Veliki broj građana stigao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

Foto: Novosti

Obraćanje Aleksandra Vučića

Vučić je izašao na binu uz pesmu "Stavi ruzmarin". Veličanstvene scene - cela hala peva poznatu pesmu, sada već nezvaničnu himnu "Ujedinjene Srbije".

- Ovo nikada neće imati. Vi ste već pobedili, ovo ne dolazi spolja, ovo dolazi iz srca i duše - rekao je Vučić, nakon što nakon 5 minuta cela hala peva "Stavi ruzmarin".

Krenulo je novo skandiranje "Vučić Aleksandar" i "Aco Srbine".

- Završavamo večeras jednu od najtežih kampanja ne zato što smo se suočili sa ljudimo koji su izneli neke nove ideje, programe i planove, naprotiv. Suprootstavili smo se onima koji su htel ida sruše Srbiju, suprotstavili smo se znanjem, čistotom i nijednog trenutka nismo vodili prljavu kampanju. Nismo učestvovali u nasilju. Pet osnovnih tačaka ukoliko me izaberete za premijera biće okosnice svega što ćemo učiniti.

1. Poboljšanje životnog standarda - plate i penzije će nastaviti da rastu. Za sam ojedan mandat nove vlade , za nepune 4 godine, prosečna plata u Srbiji biće 1500 evra. Dostići ćemo nivo neuporedivo razvijenijih zemalja. Potrebno je da nastavimo sa rastom kakav smo imali. Očekujem da u naredne 3 godine budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Zato će ta vlada biti mala, ali efikasna. Što manje troškova, a više brige za građane. Moramo doći do svakog čoveka koji ima problem i da rešimo to, i ako ne možemo, da ga bar saslušamo. Moći ćemo u 4 godine da prosečne penzije podignemo do gotovo 800 evra. Penzionerima sam beskrajno zahvalan. To su ljudi koji su gradili ovu zemlju, izgradili sve što imamo. Ljudi koji iamj uznanje i iskustvo, ali imaju veliko srce, oni su 2014. kada je bilo teško verovali u to da možem oda našpravimo veliki preokret. Beskrajno vam hvala, penzije će da prate plate. Hvala vam za svu ljubav i podršku. Vreme je da mi sada uzvratimo i da živite najbolji deo života. MInimalac kada smo došli na vlast bio je 140 evra, danas je 600 evra. Svake godine ćemo povećavati minimalac, jer žeči mda imamo najmanje siromašnih, hoću da pomognemo obični mradnicima koj iizgaraju i bore se za Srbiju. Hoću da razlika između najbogatijih i siromašnih bude što manja.

- Životni standard obuhvata 2. i 3. tačku

2. Zdravlje ljudi. Ponosam sam na kliničke centre u Beogradu, Nišu, ukupno 200 objekata smo izgradili. Nije dovoljno, i dalje ljudi vide da ne mogu odmah da dobiju mag. rezonancu, skener, mamograf, rendgene. To mora dai ma svaka bolnica i KC, građani će to imati džabe, jer je država to gradila. Garantujem, ulaganje od milijardu 300 miliona, ulaganje u ljude, specijaliste, lekare, da imamo lekare u najudaljeniji mselima, da do svakoga dođe, to će nam biti prioritetni zadatak. Kao i borba protiv retkih bolesti. POmagaćemo za inovativne lekove, da damo sve da izlečimo ljude od karcinoma, davaćemo novac jer nam je zdravlje ljudi najvažnije. Nećete više plaćati za prenatalne testove, već će te imati za džabe, drage majke. U najrazvijenijim zemljama se skupo plaća, kdo nas će biti džabe. Što se zubara tiče, ovi koji hoće da se vrate na vlast, koji hoće da pljačkaju, oni su 2006 ukinuli zubare za obične ljude. Do kraja 2027. i stari i deca ponovo će imati besplatne stomatološke usluge u svim domovima zdravlja. To su ogromne promene.

3. Vodosnabdevanje i izgradnja kanalizacija - Nastavičćemo sa projektom Svoj na svome, hoćemo da ljudi znaju to. Obezbedićemo kanalizaciju, kaže neko to su ljudi nelegano gradili, jedva su krpili kraj sa krajem .Vodosnabdevanje za svaki dom, kanalizacija. To su velike stvari

4. Obrazovanje. Dve godine su nam uništavali univerzitete i škole. Dve godine deca nisu učila ništa. Obećavam vam, neće biti više politike u školama. Kome se ne sviđa, neka ide u političke stranke, u školama i fakultima politike neće biti. Napravićemo i podsticati privatne i državne univerzitete, hoćemo konkurenciju znanja, hoćemo da nam najbolji isplivaju, hoćemo profesore koji će da auče decu, a ne da laju na kola ahitne pomoći, koji znaju da vaspitavaju decu, a ne da uče decu kako nitša da ne znaju. Ogromne promene nam slede.

5. Energetika i nove tehnologije - Biće nam potrebno više struje, gasa, nafte. Ogromna infrastukutra, mnogo toga moramo da gradimo, da bismo nastavili da se utrkujemo sa najmoćnijim zemljama u robotici i vešt. inteligenciji. Da gradimo data centre. Poljoprivreda - da podstičemo stočare subvencijama, a zavisićemo do hrane u budućnosti.

- To su najvažnije tačke mog programa.

- Proizvodili su mržnju na svojim medijima, a on isu mi rkeli, samo je tebi zabranjeno da dođem. Je li moguće da ste se uplašili istine, jednog čoveka, posle 10 godina laži, uplašili ste se 24 minuta istine, šta ću vam reći za sve laži. Kažu oni, kako su kriminalci mene nazivali? Ne znam kako su me nazivali, jer sa mnom pričali nisu, a ja sam ih stavio iza rešetaka, i tek ćemo i mnoge druge. Ali vam nisu rekli da nikadaa nisam ima oskaj telefon, sam osu se lažima i proizvodnjeom mržnje bavili.

- Pogledajte ko ih je podržao, mene narod običan, a njih - Nataša Kandić, Sonja Biserko, Aida Ćorović. Oni su pokušali da razore zemlju po spoljnom anlogu, ogroman novac je ušao u zemlji, zato je ovo najteža bitka, napali su nas milijardama evra, a mi smo se branili čistotom, programom, ljubavi prema našoj Srbiji i uspesima Srbije. Branili smo se time što im kažem oda je Kosovo i Metohija deo Srbije, a oni ne smeju da pisnu! Nemaju nijednog čoveka sa KiM na listi. Mi se hvalimo svojoj ljubavlju prema Republici Srpskoj, i pozdrav za narod u Republici Srpskoj i hvala im za svaku podršku. Hvalim ose time što oni ne m ogu da izgovore nikako, muče se, ih, eh, ah, ali nema odgovora hoćete li da uvedete sankcije Rusiji ili ne, a mi smo 4 godine izdržali junački i odbranili nezavisnost.

Šta god da ih pitate nemaju odgovor, samo kažu korumpirani? Ti mi Šoškiću kažeš da sam korupmpiran? Ja nijedan račun nemam, a kolik ovi račua imate. Koliko si računa imao gde si prebacivao narodne pare iz NBS, pa bi opet da digneš evro na 200 dinara. I nikada mi ništa nisu našli, zato su morali dao rganizuju najgoru mržnju. Časno i vberno sam vam služio, posao me ne interesuje zbog bogatsva, već zbog istorije, u tome je razlika između nas i njih.

- Hoće da nas odvoje od Kine,a 4 od 5 kompanija po izvozu je kineskih. Koliko hiljada ljudi imaju posao zbog njih. Njih interesuje centri gradova, a nas svaki čovek svuda. Kada su nam pesnicama udarali žene, ni tada nisu rekli izvnite i žao nam je. Od koga su to uččili, gde su rasli? TI ljudi da predstavljaju promene u Sbriji? Mi ćem oda štitimo svaku ženu i nećemo im dozvolit ida maltretiraju žene. Žene su stub porodice. Pokušali su da podele porodice, napadali su crkvu, Maticu srpsku, vladiku Nikolaja nazivaju zločincem kao da je Alojzije Stepinac. I na sve to našeg patrijarha nazivaju pogrdnim imenima, nije Porfirije, nego Profitije.

- Hvala vam za tu energiju, vi ne čuvate ničiju fotelju i vlast, vi znate da čuvate Srbiju i državu, zato toliko snage ima u vama. Biće kec ko kuća u nedelju odmah da vam kažem! Biće pobeda, samo zahvljajući vama narode. Jednom su srušili Srbiju spolja na tako prljav način, naučili su Srbi lekciju i svi građani Srbije. Tvrd sam na suzi ali mi je više puta došl oda zaplačem od ljubavi koju osećam prema vamna. Veliki je ulog u nedelju, i veliki je i masivan napad na Srbiju. U nedelju da se spremimo, olovku u ruke, i da ih pobedimo i pružimo ruku veče posle toga, ali da nikada ne zaboravimo kroz šta smo prošli, i kako su nam rušili državu. Hvala vam za sve, mnogo vas volim. Napred Beograd, živeo Beograd, živela Srbija. Idemo da ih pobedimo ubedljivo!

Intonirana himna "Bože pravde"

Vučić stigao na skup

Nosilac liste i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" stigao je na veliki skup.

Ori se "Aco Srbije" i "Aleksandar Vučić".

Cakana peva pred veliki skup

Prepuna Hala sportova

Građani su masovno došli da podrže listu "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija". Hala sportova je puna.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Ori se podrška Vučiću

Građani pevaju "Vučić Aleksandar".

"Ujedinjena Srbija pobeđuje"

Kosovo je srce Srbije - odjekuje Halom sportova

"Došao sam da podržim listu koja vredi"

Jedan građanin poručio je da je došao da podrži listu koja vredi.

"Glasajte za broj jedan"

Devojka koja dolazi iz Beograda pozvala je da se glasa za broj jedan.

- Podržavamo politiku Aleksandra Vučića - kaže ona.

Student uz Vučića: Za Ujedinjenu Srbiju

Student koji je došao na skup istakao je da žele da pokažu kolika je snaga onih koji stvarno vole svoju zemlju.

- Želeli bismo da poručimo svakom građaninu da moramo biti složni - ističe ovaj mladić.

Veliki broj građana ispred Hale sportova

Građani su već pristigli u velikom broju kako bi pružili podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

Foto: Novosti

Foto: Novosti