Politika

VELIČANSTVEN SNIMAK IZ NIŠA: Pogledajte atmosferu sa skupa "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2026. u 07:58

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PRVI na listi i nosilac liste Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video-snimak sa skupa u Nišu, održanog juče.

ВЕЛИЧАНСТВЕН СНИМАК ИЗ НИША: Погледајте атмосферу са скупа Александар Вучић – Уједињена Србија (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je uz video poslao i poruku koja poziva na jedinstvo i zajedništvo "Svim srcem za ujedinjenu Srbiju!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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