Politika

NAJVEĆA MRZITELJKA SRBIJE I SVEGA SRPSKOG PODRŽALA STUDENTSKU LISTU: Sad kune Vučića na društvenim mrežama (FOTO)

В.Н.

22. 10. 2026. u 07:18

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NATAŠA Kandić, javno je podržala studentsku listu, a njene najnovije objave na društvenim mrežama ponovo su otvorile polemiku o njenim političkim stavovima i tome koliko daleko može da ode ova deklarisana mrziteljka svega srpskog.

НАЈВЕЋА МРЗИТЕЉКА СРБИЈЕ И СВЕГА СРПСКОГ ПОДРЖАЛА СТУДЕНТСКУ ЛИСТУ: Сад куне Вучића на друштвеним мрежама (ФОТО)

Foto: Printskrin

Najveća mrziteljka Srbije i svega srpskog, podržala studentsku listu, a sad kune Vučića na društvenim mrežama.

"Aleksandar Vučić je stvarno gotovo" napisala je ona u objavi na mreži X.

Photo: Printscreen

 

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