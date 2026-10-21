AMERIČKI MEDIJI: Novac USAID-a iz doba Bajdena i dalje finansira levičarske proteste u Srbiji pred izbore

Predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji, zakazani za 25. oktobar, uzdrmani su takozvanim „studentskim protestima“ u finišu izborne kampanje, dok sredstva američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i dalje pristižu organizaciji koja pruža podršku protivnicima Aleksandra Vučića, piše američki medij Breibart.

Spasa Dakic / Sipa Press / Profimedia

Prema podacima sa zvaničnog portala američke vlade za praćenje federalnih rashoda (USASpending.gov), koji sadrži zvanične otvorene podatke o saveznoj potrošnji, uključujući informacije o ugovorima, grantovima i kreditima, organizacija poznata kao Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) primila je 832.432,47 dolara finansijskih sredstava, dok je ukupno za nju rezervisano čak 2,8 miliona dolara.

CRTA je nevladino udruženje za koje je poznato da stoji iza studentskih protesta širom Srbije. Veb-sajt ove grupe prati izbore, medije i javno mnjenje, a objavio je i listu „studentskih zahteva“ upućenih vladi.

Agencija Rojters izvestila je u sredu: „Studentski protestni pokret narastao je u jednu od najmoćnijih političkih snaga u zemlji i predstavlja najveću pretnju do sada za vlast Aleksandra Vučića, koji dominira srpskom politikom najpre kao premijer, a zatim kao predsednik od 2014. godine.“

Istraživanje javnog mnjenja objavljeno ranije ovog meseca pokazalo je da Vučićeva Srpska napredna stranka (SNS) neznatno zaostaje za kandidatima koje podržavaju studenti, ali da je razlika između njih svega dva procentna poena.

Vučić je krajem septembra podneo ostavku na mesto predsednika zemlje kako bi se kandidovao za poziciju premijera - funkciju koju je prethodno obavljao od 2014. do 2017. godine, pre nego što je izabran za predsednika.

On je u više navrata javno optuživao strane faktore za mešanje i pokušaje destabilizacije Srbije putem nevladinih organizacija poput CRTA-e, a tokom 2025. godine srpske vlasti su zatražile informacije o zloupotrebi sredstava USAID-a.

U svom ranijem izveštaju, viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović rekao je u televizijskom intervjuu: „Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije obratilo se Ministarstvu pravde SAD za informacije u vezi sa USAID-om povodom zloupotrebe sredstava, mogućeg pranja novca i nenamenskog trošenja novca američkih poreskih obveznika u Srbiji.“

USAID je organizaciji CRTA dodelio grant za projekat „Aktivnosti za integritet izbora“ (Elections Integrity Activity) 2023. godine, a zatim ga je proširio 17. januara 2025. godine — svega tri dana pre nego što je predsednik Tramp položio zakletvu za svoj drugi mandat, navodi američki medij.

Ambasada SAD u Srbiji objavila je 16. oktobra bezbednosno upozorenje za svoje građane (Demonstration Alert), savetujući Amerikancima u Srbiji da prate lokalne medije radi najnovijih informacija, izbegavaju gužve i budu svesni svog okruženja.

„Marševi i demonstracije mogu biti praćeni jakim policijskim snagama i mogu dovesti do usporavanja ili blokade saobraćaja i javnog prevoza zbog zatvaranja puteva, čak i dugo nakon završetka skupa. Pojedine protestne šetnje u prošlosti prerasle su u nasilje“, navodi se u upozorenju.