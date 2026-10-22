PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gost je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.

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Vučić govori o aktuelnoj političkoj situaciji, najvažnijim pitanjima za Srbiju i izazovima koji predstoje.

- Pre svega hoću da se zahvalim ljudima koji su nas podržavali u jednom teškom vremenu, ti ljudi su pokazali jedinstvenu hrabrost u svetu. Uspeli smo da se suprotstavimo, dok su neki blokirali ulice, fakultete, život. Neki ljudis u radili marljivo, gradili puteve, pruge, kliničke centre, promenili lice Srbije. Više je urađeno u prethodnih 14 godina za Hram Svetog Save, nego svih prethodnih godina. Da li živimo bolje? Da li imamo bolje puteve, pruge... Da li je to ravnomerno raspoređeno, nije. To je moja greška - kazao je Vučić.