SJAJNA VEST ZA RADIKALE: Šešelj se oglasio posle dugo vremena i obradovao svoje pristalice

Dr Vojislav Šešelj: Vučić je i na ovim izborima nepobediv, iako su uložene milijarde (protiv), iako nema kakvih podmetanja nije bilo, laži, kleveta. On je uspeo. To sada vide i naši politički protivnici. I izvanredan je bio potez da krenemo sa listom Ujedinjena Srbija. Moram da se pohvalim da od tih manjih stranaka jedino srpski radikali imaju petoro na prolaznim mestima, što znači da jedini možemo da formiramo poslanički klub. Sve je bilo bez dobrog koncepta na blokaderskoj strani. Koncept je bio od danas do sutra. Nema rada. Nema preciziranja planskih zadataka. Sad će narod do kraja da shvati da je ovo bila pobuna takozvane više klase, ljudi koji su većih materijalnih mogućnosti, koji su imali privilegije i u starom komunističkom sistemu, koji su imali privilegije i pod dosmanlijama i koji su hteli još veće privilegije. TV Informer, emisija "Kolegijum", 16. oktobar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) October 19, 2026