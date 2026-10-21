OČEKUJEM UBEDLJIVU POBEDU NA IZBORIMA! Vučić: Još mnogo toga možemo da uradimo

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje ubedljivu pobedu na predstojećim parlamentarnim izborima i istakao da veruje da još mnogo toga može da se uradi u narednom periodu, kao i da će na današnjem predizbornom skupu u Nišu predstaviti plan za razvoj juga Srbije.

Foto: Wang Wei/Xinhua News/Profimedia

„Ono što ću reći danas ljudima tiče se, pre svega, plana za jug, za pet okruga: Niški, Jablanički, Nišavski, Pirotski i Toplički, da pokušamo da i istorijske nepravde prema tom delu Srbije ispravimo, da pokušamo da ti ljudi, ti naši prelepi krajevi, dostignu i prestignu, ajde da ne preterujem sa tim prestignu, ali da smanje razliku i dostignu bogatije krajeve u Srbiji, posebno Beograd i Srem i Južnu Bačku“, rekao je Vučić u video-izjavi emitovanoj uživo na društvenim mrežama tokom vožnje kolima ka Nišu.

Kako je rekao, ako uspeju to jednim delom, to će značiti da su napravljeni veliki rezultati.

„To znači da ćemo graditi infrastrukturu, to znači da ćemo, verujem, uspeti da izgradimo sve bolnice, domove zdravlja, baš kao što sam i govorio... U svakom slučaju, verujem da imamo mnogo dobrih planova. Zašto u Nišu? U Nišu sam učestvovao sam u dovođenju 11 fabrika“, rekao je Vučić.

Naveo je da je 2012. godine u Nišu bilo zaposleno 70.000 ljudi, dok je to danas gotovo 91.000, iako Niš ima manje stanovnika.

„To nije velika razlika, negde oko 12.000 stanovnika manje. Imamo 20.000 zaposlenih više i srećan sam zbog toga. Tri od četiri najveća investitora u Nišu danas, lično sam sa njima pregovarao i doveo ih u Niš. I Džonson Elektrik i austrijski Cumtobel i nemački Leoni. Sve te fabrike, u njihovom dovođenju sam učestvovao, i posebno sam vezan i za taj grad jer smo napravili i auto-put do bugarske granice i auto-put do granice sa Severnom Makedonijom“, rekao je Vučić.

On je istakao da je započeta i izgradnja brze pruge Beograd-Niš i da, kako je rekao, uskoro kreću i radovi na drugom delu, od Velike Plane do Paraćina, kao i na trećem delu, to jest Đunis-Stalać i od Paraćina do Trupala.

„Dakle, imaćemo brzi voz od Niša do Subotice, a već smo uradili i rekonstruisali prugu od Niša do Brestovca i krenuli u izgradnju pruge od 120 km na sat na deonici Niš-Dimitrovgrad, tako da ćemo i vozom moći lako i brzo da stižemo, kako do Sofije, tako i do Istanbula. To je samo deo važnih stvari koje smo napravili“, naveo je Vučić.

Dodao je da je za ljude u Nišu najvažnije da uskoro kreće izgradnja novog porodilišta, posle izgradnje Kliničkog centra, koji je bio od ogromnog značaja za ceo Niš.

„Verujem da ćemo u narednom periodu još mnogo, mnogo dobrih i važnih stvari u Nišu uraditi, od druge faze Naučno-tehnološkog parka. To su stvari koje prave i čine budućnost u Nišu mnogo boljom i neuporedivo lepšom nego što je to izgledalo i bilo do sada“, naveo je Vučić.

On je rekao da je prosečna plata 2012. u Nišu bila 309 evra, dok je danas 1.007 evra, kao i da je Niš sa prosekom plate prešao 1.000 evra.

„I ponosan sam što smo mi to uspeli da uradimo. Moraćemo da uradimo mnogo više za druga mesta u okolini Niša, dakle i Merošinu, i Doljevac, i Gadžin Han, i Svrljig, ali i u Pirotskom okrugu za Babušnicu, naravno Pirot, za Belu Palanku, za Dimitrovgrad, i za čitavu Toplicu, Prokuplje, Kuršumliju, Žitorađu, Plaz. Podrazumeva se i Zaječarski, i za Jablanički okrug“, rekao je Vučić.

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