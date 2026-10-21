JUG U ZNAKU JEDINSTVA: Sve je spremno za veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Nišu (VIDEO)
NA Trgu kralja Milana u Nišu u 18 časova biće održan veliki skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.
Sve je spremno za skup, sa koga će biti poslate važne poruke i predstavljen veliki plan za jug Srbije.
Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije. Njegovo obraćanje biće posvećeno pravcima razvoja ovog dela zemlje i pitanjima važnim za njegovu budućnost.
Ozbiljne državničke poruke biće deo događaja koji će spojiti politički program sa muzikom, tradicijom i prepoznatljivim južnjačkim duhom. Završnica programa biće obeležena vatrometom, uz muziku i atmosferu koja će zaokružiti veče na Trgu kralja Milana.
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