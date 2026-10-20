VUČEVIĆ: Verujem u pobedu "Ujedinjene Srbije" 25. oktobra

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, izjavio je danas, uoči tribine s građanima u Novom Sadu, da veruje u pobedu, kako je naveo, pristojne, normalne i ujedinjene Srbije 25. oktobra, ističući da očekuje dobar izborni rezultat za sve građane, uključujući i one koji ne razumeju značaj jedinstva zemlje.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Vučević je zahvalio članu Predsedništva SNS, Nikoli Selakoviću, i predsedniku Demokratske narodne partije Crne Gore, Milanu Kneževiću, na dolasku u Novi Sad, naglašavajući da je važno da Srbija bude snažna, stabilna i jedinstvena, jer to, prema njegovim rečima, direktno utiče i na položaj Srba u regionu. '

- Posebno hvala našem saborcu i bratu Milanu Kneževiću na dolasku i vremenu koje je odvojio da objasni zašto je i Srbima u Crnoj Gori i Srbima van Srbije bitno da Srbija bude ujedinjena i očuvana - rekao je Vučević.

On je ocenio da snaga i stabilnost Srbije imaju direktan uticaj na ostvarivanje nacionalnih prava Srba u drugim državama, dodajući da očekuje dobru tribinu i razgovore sa građanima.

- Verujem da će biti dobra tribina, dobri razgovori, a verujem u nedelju i dobar rezultat. Dobar rezultat za Srbiju, dobar rezultat za sve, pa čak i za one koji ne razumeju zašto Srbija mora da bude ujedinjena - poručio je Vučević.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Odgovarajući na pitanje novinara o navodima da je pojedinim kandidatima zabranjeno predstavljanje izborne liste, kao i o najavljenoj tužbi protiv novinarke i šefice Službe za informisanje SNS Vladanke Malović, Vučević je ocenio da je reč o cenzuri i poručio da Malović neće ostati sama.

- Da mi nije zamrznut status advokata, javio bih se da pro bono zastupam Vladanku Malović, sa zadovoljstvom. Ali sam tu uz nju i neće biti sama - rekao je Vučević.

On je pozvao na mir i uzdržanost, ocenjujući da su, kako je rekao, nervozni oni koji gube utakmicu i kojima su potrebni incidenti i problemi.

Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore, Milan Knežević, izjavio je da je dolazak u Novi Sad doživeo kao obavezu, čast i privilegiju, ističući da želi da pruži podršku listi koju predvodi Aleksandar Vučić.

- Ja sam uz svoj narod i osećao sam to kao obavezu, čast i privilegiju da budem deo ove veličanstvene i pobedničke kampanje - rekao je Knežević.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

On je naglasio da je u Novi Sad došao svojom voljom i da mu je, kako je naveo, puno srce što je među svojim narodom.

- Došao sam kod braće, došao sam svojoj kući i biću presrećan kada 25. oktobra pobedi lista predvođena Aleksandrom Vučićem - poručio je Knežević.

Knežević je dodao da očekuje da nakon izbora bude pružena ruka i političkim protivnicima, koje je nazvao ''zabludelom braćom'', kako bi Srbija nastavila putem jedinstva i razvoja.

Član Predsedništva Srpske napredne stranke, Nikola Selaković, izjavio je da 25. oktobra očekuje, kako je naveo, ispit zrelosti za srpski narod i sve građane Srbije, ocenjujući da predstojeći izbori imaju značaj koji prevazilazi stranačku politiku.

- Nije ovo odlučivanje za jednu, drugu, treću stranku. Ovo je odlučivanje za ili protiv Srbije - rekao je Selaković.ž

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

On je istakao da očekuje da građani pokažu opredeljenje za očuvanje Srbije kao ozbiljne, odgovorne, suverene i nezavisne države, u kojoj se o budućnosti odlučuje na izborima.

Selaković je ocenio da su građani Srbije suočeni sa važnom odlukom o budućnosti zemlje, dodajući da veruje da će na izborima pokazati jedinstvo i odlučnost.

- Očekujem da će Srbi položiti taj ispit, i svi koji u Srbiji žive, tako što će odbraniti zemlju i pokazati da smo postali jači, objedinjeniji, ujedinjeniji i složniji - poručio je Selaković.

On je dodao da veruje da je Srbija spremna da nastavi borbu za budućnost zemlje i svojih građana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Ovako je Vučić dočekan u Čačku