VUČEVIĆ: Verujem u pobedu "Ujedinjene Srbije" 25. oktobra
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, izjavio je danas, uoči tribine s građanima u Novom Sadu, da veruje u pobedu, kako je naveo, pristojne, normalne i ujedinjene Srbije 25. oktobra, ističući da očekuje dobar izborni rezultat za sve građane, uključujući i one koji ne razumeju značaj jedinstva zemlje.
Vučević je zahvalio članu Predsedništva SNS, Nikoli Selakoviću, i predsedniku Demokratske narodne partije Crne Gore, Milanu Kneževiću, na dolasku u Novi Sad, naglašavajući da je važno da Srbija bude snažna, stabilna i jedinstvena, jer to, prema njegovim rečima, direktno utiče i na položaj Srba u regionu. '
- Posebno hvala našem saborcu i bratu Milanu Kneževiću na dolasku i vremenu koje je odvojio da objasni zašto je i Srbima u Crnoj Gori i Srbima van Srbije bitno da Srbija bude ujedinjena i očuvana - rekao je Vučević.
On je ocenio da snaga i stabilnost Srbije imaju direktan uticaj na ostvarivanje nacionalnih prava Srba u drugim državama, dodajući da očekuje dobru tribinu i razgovore sa građanima.
- Verujem da će biti dobra tribina, dobri razgovori, a verujem u nedelju i dobar rezultat. Dobar rezultat za Srbiju, dobar rezultat za sve, pa čak i za one koji ne razumeju zašto Srbija mora da bude ujedinjena - poručio je Vučević.
Odgovarajući na pitanje novinara o navodima da je pojedinim kandidatima zabranjeno predstavljanje izborne liste, kao i o najavljenoj tužbi protiv novinarke i šefice Službe za informisanje SNS Vladanke Malović, Vučević je ocenio da je reč o cenzuri i poručio da Malović neće ostati sama.
- Da mi nije zamrznut status advokata, javio bih se da pro bono zastupam Vladanku Malović, sa zadovoljstvom. Ali sam tu uz nju i neće biti sama - rekao je Vučević.
On je pozvao na mir i uzdržanost, ocenjujući da su, kako je rekao, nervozni oni koji gube utakmicu i kojima su potrebni incidenti i problemi.
Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore, Milan Knežević, izjavio je da je dolazak u Novi Sad doživeo kao obavezu, čast i privilegiju, ističući da želi da pruži podršku listi koju predvodi Aleksandar Vučić.
- Ja sam uz svoj narod i osećao sam to kao obavezu, čast i privilegiju da budem deo ove veličanstvene i pobedničke kampanje - rekao je Knežević.
On je naglasio da je u Novi Sad došao svojom voljom i da mu je, kako je naveo, puno srce što je među svojim narodom.
- Došao sam kod braće, došao sam svojoj kući i biću presrećan kada 25. oktobra pobedi lista predvođena Aleksandrom Vučićem - poručio je Knežević.
Knežević je dodao da očekuje da nakon izbora bude pružena ruka i političkim protivnicima, koje je nazvao ''zabludelom braćom'', kako bi Srbija nastavila putem jedinstva i razvoja.
Član Predsedništva Srpske napredne stranke, Nikola Selaković, izjavio je da 25. oktobra očekuje, kako je naveo, ispit zrelosti za srpski narod i sve građane Srbije, ocenjujući da predstojeći izbori imaju značaj koji prevazilazi stranačku politiku.
- Nije ovo odlučivanje za jednu, drugu, treću stranku. Ovo je odlučivanje za ili protiv Srbije - rekao je Selaković.ž
On je istakao da očekuje da građani pokažu opredeljenje za očuvanje Srbije kao ozbiljne, odgovorne, suverene i nezavisne države, u kojoj se o budućnosti odlučuje na izborima.
Selaković je ocenio da su građani Srbije suočeni sa važnom odlukom o budućnosti zemlje, dodajući da veruje da će na izborima pokazati jedinstvo i odlučnost.
- Očekujem da će Srbi položiti taj ispit, i svi koji u Srbiji žive, tako što će odbraniti zemlju i pokazati da smo postali jači, objedinjeniji, ujedinjeniji i složniji - poručio je Selaković.
On je dodao da veruje da je Srbija spremna da nastavi borbu za budućnost zemlje i svojih građana.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Ovako je Vučić dočekan u Čačku
Preporučujemo
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)