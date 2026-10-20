MARIJA STANKOVIĆ: Lista "Ujedinjena Srbija" nudi konkretne i realne mere koje zaista pružaju ruku nama mladima
SVOJ predizborni termin na RTS iskoristila je lista „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.
Marija Stanković, student Medicinskog fakulteta u Nišu, govorila je o budućnosti Srbije.
- Kada uopšte razmišljamo o samoj budućnosti u našoj Srbiji, gotovo se uvek osvrnemo na to najjače srce naše, na našu mladost. I kada se naprave ti prvi koraci, uvek su tu prisutni ti veliki snovi, ta nada, ali moramo da razumemo da je tu prisutna i doza odgovornosti. I zaista sam ponosna na listu Aleksandra Vučića "Ujedinjena Srbija", zato što nam nudi konkretne i realne mere koje zaista pružaju ruku nama mladima, kroz subvencionisanje kupovine stanova za mlade, kroz prelepu inicijativu "Prva kuća na selu", kroz različite inicijative gde vi zaista vidite da država ne pomaže samo finansijski, nego zaista rešava jedno krucijalno pitanje, a to je to stambeno pitanje. I kada jedna mlada osoba, nakon što završi svoje školovanje, dobije posao, dobije priliku da izgradi svoj dom, da tu pusti korene, da tu osnuje porodicu, da stvara u svojoj državi, mislim da ne postoji lepša stvar za nas mlade. I kada podržite mlade kroz samo obrazovanje, kao što smo videli podršku gde mi danas nemamo blokade na fakultetu, gde se danas ceni rad, trud, obrazovanje, gde se ceni posao, gde pružate podršku kroz to stambeno pitanje, zaista vi ne ulažete i nije to investicija samo u našu mladost, to je investicija u celu našu Srbiju, jer tim radom, tim obrazovanjem i tim znanjem naša mladost gradi zaista jedne jake temelje za buduće generacije - kazala je Marija.
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