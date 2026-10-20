Politika

VUČEVIĆ: Pobeda liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" garantuje očuvanje i podrške u Republici Srpskoj

В.Н.

20. 10. 2026. u 20:05

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PRESEDNIK SNS-a Miloš Vučević poručio je da podrška toj listi je podrška nezavisnoj, suverenoj politici.

ВУЧЕВИЋ: Победа листе Александар Вучић - Уједињена Србија гарантује очување и подршке у Републици Српској

Foto: printskrin RTS

- Srbija koja vodi računa o svojim nacionalnim interesima, ne stidi se svog imena, prezimena, naroda, čuva KiM kao sastavni deo Srbije. Baš tamo očekujem ubedljivu pobedu - rekao je on.

Kaže da pobeda te liste jeste garant da se niko neće igrati revizije istorije i niko neće poništiti odluje Majske skupštine, Velike narodne skupštine i vekovne težnje naroda.

- Da nas opet ne bi stavljali u neke prikolice. Zabrinuti smo na severu države. Pobeda liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" garantuje, u skladu sa Dejtonskim sporazumom, očuvanje i podrške u Republici Srpskoj, ali i čuvanje Srba u svim republikama bivše Jugoslavije - kazao je on.

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