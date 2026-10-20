Radnički Uroša Stevanovića ubedljivo savladao Novi Beograd u derbiju Premijer lige

Odlično izdanje Kragujevčana ove večeri u srpskoj prestonici.

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Vaterpolisti Radničkog savladali su večeras kao gosti Novi Beograd rezultatom 18:13 u derbiju sedmog kola regionalne Premijer lige.

Aktuelni šampioni sada su jedini tim sa maksimalnom učinkom, dok su Novobeograđani doživeli prvi poraz.

Tim Uroša Stevanovića, bivšeg selektora Srbije, je od početka meča uspeo da nametne ritam, a već u prvoj četvrtini gosti su imali tri gola prednosti.

Najveće vođstvo od šest golova razlike tim iz Kragujevca imao je tokom treće četvrtine, ali izabranici trenera Zorana Bajića se nisu predavali. Žestoko su se borili i polovinom poslednjeg kvartala su golom Miloša Ćuka prišli na tri gola zaostatka, ali više od toga nisu mogli.

Najzaslužniji za pobedu Kragujevčana bio je Angelos Vlahopulos sa šest golova. Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bili su Vasilije Martinović i Kristijan Šulc sa po tri pogotka.

Novi Beograd već sutra igra naredni meč u regionalnoj Premijer ligi. Rival u osmom kolu od 20 časova na bazenu SC “11. april” biće ekipa Niša.

NOVI BEOGRAD: Glušac, Pljevančić, Urošević, Šušiašvili, Ćuk, Kojić, Bajić, Dimitijević, Perković, Martinović, Šulc, Korać, Mišović, Hofmeijer.

RADNIČKI: Filipović, Rašović, Dedović, Ranđelović, Jakšić, Pijetlović, Prlainović, Jakšić, Vrlić, Vapenski, Vlahopulos, Lukić, Marcelić, Dadvani.