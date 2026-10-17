Politika

"SVAKO OBEĆANJE SMO ISPUNILI" Mali: Ako nastavimo ovim tempom ići će nam prosečna zarada i prosečna penzija na ove cifre

В.Н.

17. 10. 2026. u 21:32

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SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o ispunjenim obećanjima.

СВАКО ОБЕЋАЊЕ СМО ИСПУНИЛИ Мали: Ако наставимо овим темпом ићи ће нам просечна зарада и просечна пензија на ове цифре

Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

 - 2019. smo obećali da će do 2025. godine prosečna zarada će biti preko 1000 evra. U decembru mesecu prošle godine prosečna zarada u Srbiji je bila preko 1000 evra. Izašli smo sa do 2030. godine, ako nastavimo ovim tempom ići će nam prosečna zarada na 1700 evra, prosečna penzija na 1500 evra. Svako obećanje smo ispunili - rekao je Mali.

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