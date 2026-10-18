PUTIN IZGOVORIO REČENICU KOJA SE PAMTI, A MAKRON ODRŽAO CEO GOVOR! Ovako su svetski lideri govorili našim jezikom (VIDEO)
U ČETVRTAK je slovački premijer Robert Fico došao na veličanstveni skup u Novom Sadu i održao moćan govor na tečnom srpskom jeziku.
Okupljeni narod na skupu liste "Aleksandar Vučić-Ujedninjena Srbija" slušao ga je sa oduševljenjem, a premijer Slovačke pružio je podršku Aleksandru Vučiću, koga je opisao kao političara sa jasnom vizijom razvoja zemlje, a istovremeno je naglasio da građani Srbije treba sami da odlučuju o svojoj budućnosti.
Ficov govor podsetio je na brojne svetske i evropske zvaničnike koji su odlučili da se građanima Srbije obrate na njihovom maternjem jeziku.
Tusk progovorio srpski
Poljski premijer Donald Tusk tokom posete Beogradu 24. oktobra 2024. godine obratio se na srpskom jeziku na zajedničkoj konferenciji za medije sa Aleksandrom Vučićem.
Tusk je govorio o evropskoj budućnosti Srbije i poručio da Evropska unija ne može biti kompletna bez naše zemlje.
Makron održao petominutni govor na srpskom
Francuski predsednik Emanuel Makron iznenadio je građane Srbije 15. jula 2019. godine,
On je tom prilikom govorio o prijateljstvu Srbije i Mađarske, ističući da je Srbija sve snažnija i da zaslužuje članstvo u Evropskoj uniji.
– Svima je jasno da je vaša zemlja sve jača i jača. Ojačala je jer vaši lideri nisu zanemarili nacionalne interese – poručio je Sijarto.
Putinu bile dovoljne četiri reči
Ruski predsednik Vladimir Putin prilikom posete Beogradu 17. januara 2019. godine obratio se okupljenim građanima ispred Hrama Svetog Save.
– Hvala na prijateljstvu – rekao je Putin na srpskom jeziku, nakon čega je istu poruku ponovio na ruskom.
Princ Čarls progovorio srpski u Skupštini
Ni tadašnji britanski prestolonaslednik princ Čarls, danas kralj Čarls III, nije propustio priliku da tokom zvanične posete Srbiji progovori srpski.
Tokom svečanog obraćanja u Skupštini Srbije 17. marta 2016. godine, govor je započeo rečima:
– Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da sam danas ovde i da vam se kratko obratim.
Njegovo obraćanje na srpskom propraćeno je aplauzima prisutnih, nakon čega je nastavio da govori na engleskom jeziku.
(24sedam)
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