Politika

PENZIONERI, OVO MORATE DA VIDITE! Mali raskrinkao kako je Ristić sa Studentske liste prevario penzionere

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16. 10. 2026. u 21:31

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SIIŠA Mali, predstavnik liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, objasnio je u debati na Nova TV kako je Jugoslav Ristić, predstavnik „Studentske liste – Studenti pobeđuju“ prevario penzionere 2009. i 2010. godine.

ПЕНЗИОНЕРИ, ОВО МОРАТЕ ДА ВИДИТЕ! Мали раскринкао како је Ристић са Студентске листе преварио пензионере

Foto: Printksrin TV Nova

- Mnogo je važno, jedna velika zahvalnost našim najstarijim sugrađanima. Prosečna penzija danas je 520 evra, prosečna penzija bila 204 evra. Ristić šta je rekao je apsolutno preslikano iz tog vremena. 2008. gospodin Ristić kaže, menjamo zakon, 4 puta su uskladili penzije sa zaradama. 2010. usledilo je zamrzavanje penzije. Onda dvocifrena inlfacija.

Foto: Nova/Printksrin

- Dajte mi da završim. Zašto ste nervozni? Moram da reagujem na prevaru veka gospodina Ristića koja se odnosi na penzionere. Da li je istina da su penzije 2009, 2010, bile zamrznute? Pustili ste dvocifrenu inflaciju, da dinar pada. 2008. godine penzija u evrima vredela je 217 evra. Koliko je odnos bio između prosečne zarade i penzije 2012. godine bio je 56 odsto. Pale više plate nego penzije, pa se količnik promenio - rekao je Mali.

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