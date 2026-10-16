Politika

ĐILAS PRETI MALOM! Kada mi dođemo na vlast....

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2026. u 21:27

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KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S. sa njim u razgovoru učestvuju Dragan Đilas, Dušan Bajatović i Jugoslav Ristić.

ЂИЛАС ПРЕТИ МАЛОМ! Када ми дођемо на власт....

Foto: Printskrin TV Nova

  - Nama će trebati 14 dana za vas - kaže Đilas. 

 - Vi to meni pretite gospidine Đilas? - upitao je Mali.

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