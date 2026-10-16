GRMI STUDIO: Mali očitao bukvicu Đilasu

KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S.

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Sa njim u razgovoru učestvuju Dragan Đilas, Dušan Bajatović i Jugoslav Ristić.

- Na portalu javnih nabavki. Mrzite EKSPO? Svaka nabavka. 130 nabavki. Odete na portal javnih nabavki, kliknete ne EKPSO. Ko je suspendovao srpske zakone? Mi sprovodimo Zakon o javnim nabavkama. Potpuno usklađen sa EU. Neverovatno koliko ste subjektivni, niste ni uradili domaći. Da ste otišli na portakl javnih nabavki sve biste videli. Imate i u rekognišn falj - imate celu studiju uticaja EKSPA. Ne treba toliko da mrzite Srbiju, gospodine Svilar. To će biti novi beogradski Sajam. Podsticaj za razvoj novih investicija. Vi, gospodine Đilas navikli da kradete, uzimali ste posotojeću vrednost. Svaki dinar za EKSPO, vraća se 1,9 dinara. Neko ko se ozbiljno bavi projektima treba ovo da pročita. Ne neki sindikalci, a ne Đilas koji je navikao da deli vrednost, a ne da je stvori - kaže Mali.