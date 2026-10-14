PUTIN UPOZORAVA NA NOVU OPASNOST: Sajber-pretnje dostižu viši nivo, Rusija sprema odgovor
RUSIJA jača svoj suverenitet, između ostalog, i u oblasti digitalne infrastrukture, rekao je predsednik te države Vladimir Putin na sastanku o sajber bezbednosti.
- Svi dobro razumemo da održivi razvoj države i društva u velikoj meri zavisi od aktivne primene digitalnih tehnologija. Sistematski i dosledno gradimo i oblikujemo digitalne konture ekonomije i društvene sfere: aktivno širimo usluge zasnovane na tehnologijama veštačke inteligencije, implementiramo napredne pristupe u skladištenju, obradi i prenosu podataka, kao i komunikacijama, i unapređujemo platformizaciju ekonomije - rekao je ruski lider.
Kako je napomenuo, Komisija pri predsedniku Rusije za veštačku inteligenciju i Međuresorna radna grupa za platformsku ekonomiju igraju koordinirajuću ulogu u ovom radu.
- Rusija danas dosledno jača svoj suverenitet, u svim oblastima – od osnovne prehrambene i energetske bezbednosti do digitalne infrastrukture - dodao je predsednik Putin.
Sajber-pretnje se podižu se na novi nivo u uslovima spoljne hibridne agresije, naglasio je ruski lider. Prema njegovim rečima, neophodno je unaprediti ruske sisteme digitalne bezbednosti kako bi se ove pretnje otklonile.
- Da bi se neutralisale ove pretnje, neophodno je poboljšati sve komponente domaćeg sistema digitalne bezbednosti, uključujući procenu i analizu rizika, mehanizme za praćenje zavisnosti od spoljnih platformi i alate za brzi odgovor na sajber napade. Takođe je potrebno ojačati koordinaciju između agencija za sprovođenje zakona i obaveštajnih službi sa telekomunikacionim operaterima, finansijskim institucijama, internet kompanijama i drugim subjektima -poručio je predsednik Ruske Federacije.
(RT Balkan)
Preporučujemo
"NATO PIRATI URLIČU NA OTMICE BRODOVA" Ruski vojni ekspert oštro o "floti iz senke"
14. 10. 2026. u 14:29
Kremlj se oglasio o istorijskom sastanku: Pomenuli Putina, Trampa i Sija
14. 10. 2026. u 13:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)