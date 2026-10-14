PUTIN UPOZORAVA NA NOVU OPASNOST: Sajber-pretnje dostižu viši nivo, Rusija sprema odgovor

RUSIJA jača svoj suverenitet, između ostalog, i u oblasti digitalne infrastrukture, rekao je predsednik te države Vladimir Putin na sastanku o sajber bezbednosti.

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- Svi dobro razumemo da održivi razvoj države i društva u velikoj meri zavisi od aktivne primene digitalnih tehnologija. Sistematski i dosledno gradimo i oblikujemo digitalne konture ekonomije i društvene sfere: aktivno širimo usluge zasnovane na tehnologijama veštačke inteligencije, implementiramo napredne pristupe u skladištenju, obradi i prenosu podataka, kao i komunikacijama, i unapređujemo platformizaciju ekonomije - rekao je ruski lider.

Kako je napomenuo, Komisija pri predsedniku Rusije za veštačku inteligenciju i Međuresorna radna grupa za platformsku ekonomiju igraju koordinirajuću ulogu u ovom radu.

- Rusija danas dosledno jača svoj suverenitet, u svim oblastima – od osnovne prehrambene i energetske bezbednosti do digitalne infrastrukture - dodao je predsednik Putin.

Sajber-pretnje se podižu se na novi nivo u uslovima spoljne hibridne agresije, naglasio je ruski lider. Prema njegovim rečima, neophodno je unaprediti ruske sisteme digitalne bezbednosti kako bi se ove pretnje otklonile.

- Da bi se neutralisale ove pretnje, neophodno je poboljšati sve komponente domaćeg sistema digitalne bezbednosti, uključujući procenu i analizu rizika, mehanizme za praćenje zavisnosti od spoljnih platformi i alate za brzi odgovor na sajber napade. Takođe je potrebno ojačati koordinaciju između agencija za sprovođenje zakona i obaveštajnih službi sa telekomunikacionim operaterima, finansijskim institucijama, internet kompanijama i drugim subjektima -poručio je predsednik Ruske Federacije.

(RT Balkan)