VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM IZBORA: Mogu da pobede samo ako me ubiju (VIDEO)

NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić objavio je video-snimak na svom nalogu na Instagramu u kom je poručio da je za njega volja naroda, volja Boga.

Foto: Printscreen/Informer

- Samo da se dogodi neka strašna stvar, neki teroristički akt, ili da me ubiju, ili ne znam šta treće, samo tako oni mogu da dobiju izbore. Dakle, i na biračkim mestima, pored svake kutije, čuvate kutiju i samo mirno, strpljivo i trpeljivo, Jer sve što budemo izbrojali u Srbiji pokazaće jasnu i nedvosmislenu pobedu slobodne, slobodarske, ujedinjene Srbije - poručio je on.

(24Sedam)

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