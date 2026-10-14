VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM IZBORA: Mogu da pobede samo ako me ubiju (VIDEO)
NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić objavio je video-snimak na svom nalogu na Instagramu u kom je poručio da je za njega volja naroda, volja Boga.
- Samo da se dogodi neka strašna stvar, neki teroristički akt, ili da me ubiju, ili ne znam šta treće, samo tako oni mogu da dobiju izbore. Dakle, i na biračkim mestima, pored svake kutije, čuvate kutiju i samo mirno, strpljivo i trpeljivo, Jer sve što budemo izbrojali u Srbiji pokazaće jasnu i nedvosmislenu pobedu slobodne, slobodarske, ujedinjene Srbije - poručio je on.
(24Sedam)
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