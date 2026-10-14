Politika

VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM IZBORA: Mogu da pobede samo ako me ubiju (VIDEO)

В.Н.

14. 10. 2026. u 14:02

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NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić objavio je video-snimak na svom nalogu na Instagramu u kom je poručio da je za njega volja naroda, volja Boga.

ВУЧИЋ СЕ ОГЛАСИО ПОВОДОМ ИЗБОРА: Могу да победе само ако ме убију (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Informer

- Samo da se dogodi neka strašna stvar, neki teroristički akt, ili da me ubiju, ili ne znam šta treće, samo tako oni mogu da dobiju izbore. Dakle, i na biračkim mestima, pored svake kutije, čuvate kutiju i samo mirno, strpljivo i trpeljivo, Jer sve što budemo izbrojali u Srbiji pokazaće jasnu i nedvosmislenu pobedu slobodne, slobodarske, ujedinjene Srbije - poručio je on.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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