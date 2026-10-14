UGOVORI ZA 100 NAJBOLJIH DIPLOMACA MEDICINSKIH FAKULTETA: Nikad veća ulaganja u zdravstvo i mlade lekare koji ostaju da služe svom narodu

MINISTAR zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar razgovarao je juče sa najboljim diplomcima medicinskih fakulteta iz cele Srbije, koji su osnovne studije završili sa najvišim prosečnim ocenama, a kojima će u narednim danima biti dodeljeni ugovori o radu i specijalizacije.

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Sto najboljih diplomaca medicinskih fakulteta, dobija specijalizacije, doktorske studije i posao.

Ovim je ispunjeno veliko obećanje, koje podrazumeva da Ministarstvo zdravlja zapošljavanja 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 200 diplomaca srednjih medicinskih škola u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola Ministarstvo zdravlja je pokrenulo 2018. godine.

Najbolji diplomci su za RTS izjavili da ostaju u Srbiji.

- Najveća satisfakcija za nekoga ko se školovao ovde, je da pomogne našim građanima. Ostajem ovde. Smatram da je najveća satisfakcija svakog mladog jeste da nekome popravio kvalitet života, a plastična hirurgija savršena grana za to. To je spoj nauke i umetnosti - rekla je Jelena Milović koja je diplomirala sa prosekom 10 na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Đorđe Mijailović, koji je završio osnovne studije sa prosekom 9,63, želeo je specijalizaciju iz radiologije, ali je dobio specijalizaciju iz radijacione onkologije.

- Imam veliki afinitet prema nuklearnoj medicini, radiologiji i toj grani fizike. Mislim da radijaciona onkologija je budućnost. Sa svim tehnologijama koje imamo u inostranstvu i kod nas možemo da pomognemo dosta ljudima - rekao je.

Direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) Jelena Drulović izjavila je da je između 20 i 30 najboljih diplomaca medicine izrazilo želju da radi u toj zdravstvenoj ustanovi, navodeći da su zainteresovani za različite specijalizacije.

Drulović je istakla da je posebno značajno interesovanje za nefrologiju, za koju su se prijavila dva najbolja diplomca, kao i za kardiohirurgiju, plastičnu i abdominalnu hirurgiju, neurohirurgiju, oftalmologiju, dermatologiju i ginekologiju.

Vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac izjavio je da su u tu ustanovu stigla četiri nova lekara, od kojih će dvoje raditi na radioterapiji, jedan na patologiji, a jedan na radiodijagnostici.

Žegarac je rekao da Institut ima dobra iskustva sa mladim lekarima, koji su se, kako je naveo, dobro pokazali u radu, a da će im biti omogućeno dalje stručno usavršavanje, uključujući doktorske studije.

On je istakao da Institutu nedostaju i medicinske sestre i tehničari, navodeći da je konkurs za prijem novih zaposlenih otvoren kad god postoje uslovi za njihovo angažovanje.

Rekordna ulaganja u zdravstvo Srbije - pokretne bolnice

I ispred Palate Srbije juče je zabeležen fantastičan prizor koji svedoči o istorijsko-rekordnim i nikad većim ulaganjima u zdravstvo Srbije koje dobija najsavremenija sredstva rada.

Ovog puta reč je o 20 novih saniteta za 15 zdravstvenih ustanova, a oprema je u njima najsavremenija, kako bi u najkritičnijem trenutku moglo najbolje i najbrže da se odreaguje.

- Ovo je veliki dan za nas, mada smo i pre 2 nedelje, ja mislim, još 20 vozila uručili. Evo sada još 20 sledeće nedelje, još 20 vozila, znači 60 vozila. To nisu obična vozila, to su pokretne bolnice koje život znače, posebno za ruralne sredine, da ljudi vide da želimo da imaju najbolje uslove i da imaju sigurnost kada im se nešto desi, da mogu da računaju da će dobiti i adekvatne ekipe, a i adekvatnu opremu koja postoji u ovim pokretnim bolnicama. A to nije samo da bi se reklo da je to najbolje i to, nego to direktno spasava ljudski život, kaže dr Lončar.

Do kraja ove, i početkom naredne godine, ukupno će biti nabavljeno 148 saniteta. Prilikom uručenja ključeva, ministar u tehničkom mandatu, Zlatibor Lončar, ponovio je da država nastavlja ulaganje i u obnovu bolnica, domova zdravlja, ali i da se očekuje početak gradnje novih objekata, poput Instituta za onkologiju koji će biti na Bežanijskoj kosi.