Politika

ZAPOČETA OBNOVA DELIBLATSKE PEŠČARE: Pavkov najavila 50 miliona dinara za opremu i bolju zaštitu

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15. 10. 2026. u 11:35

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PAVKOV je istakla i da su intenzivno radili i pokazali odgovornost kroz pripremu i izradu Sanacionog plana

ЗАПОЧЕТА ОБНОВА ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ: Павков најавила 50 милиона динара за опрему и бољу заштиту

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Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov prisustvovala je radnom sastanku o započetim aktivnostima na obnovi Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.

-Završeno je snimanje terena bespilotnim letelicama i satelitska obrada podataka primenom savremenih tehnologija, a kolege iz „Vojvodinašuma“ su nam predstavile i rezultate ovih aktivnosti. Ovo nam daje jasan uvid u stanje opožarenih površina i predstavlja osnovu za planiranje narednih koraka. Naš prvi zadatak je uklanjanje oštećenih i opožarenih stabala - rekla je Pavkov.

Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov prisustvovala je radnom sastanku o započetim aktivnostima na obnovi Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.

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