ZAPOČETA OBNOVA DELIBLATSKE PEŠČARE: Pavkov najavila 50 miliona dinara za opremu i bolju zaštitu
PAVKOV je istakla i da su intenzivno radili i pokazali odgovornost kroz pripremu i izradu Sanacionog plana
Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov prisustvovala je radnom sastanku o započetim aktivnostima na obnovi Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.
-Završeno je snimanje terena bespilotnim letelicama i satelitska obrada podataka primenom savremenih tehnologija, a kolege iz „Vojvodinašuma“ su nam predstavile i rezultate ovih aktivnosti. Ovo nam daje jasan uvid u stanje opožarenih površina i predstavlja osnovu za planiranje narednih koraka. Naš prvi zadatak je uklanjanje oštećenih i opožarenih stabala - rekla je Pavkov.
Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov prisustvovala je radnom sastanku o započetim aktivnostima na obnovi Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.
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