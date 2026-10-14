VUČIĆ O KOLJINOJ PODRŠCI: Nikola Pejaković je čovek koji razmišlja

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 govorio je o podršci koju je dobio od Kolje Pejakovića.

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- Nikola Pejaković je čovek koji razmišlja i menja odluku. Takvih ljudi ima. Sud istorije će sve reći. Da se pravim da mi se sviđa gospođa koja laje, mudre misli Kokanoviča, poput Srdanovića koji se svađa sa fontanom i ljudima koji mu objašnjavaju da izađe odatle. Koliko sam mudrih misli čuo, srećom to ne moram da radim - kaže Vučić.