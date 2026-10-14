VUČIĆ O KOLJINOJ PODRŠCI: Nikola Pejaković je čovek koji razmišlja
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 govorio je o podršci koju je dobio od Kolje Pejakovića.
- Nikola Pejaković je čovek koji razmišlja i menja odluku. Takvih ljudi ima. Sud istorije će sve reći. Da se pravim da mi se sviđa gospođa koja laje, mudre misli Kokanoviča, poput Srdanovića koji se svađa sa fontanom i ljudima koji mu objašnjavaju da izađe odatle. Koliko sam mudrih misli čuo, srećom to ne moram da radim - kaže Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ O NOVOJ BOLNICI U ŠAPCU: Biće na ponos cele Mačve, ulažemo 135 miliona evra!
14. 10. 2026. u 20:38
VUČIĆ OBEĆAO VEĆE PLATE I PENZIJE: Držite me za reč!
14. 10. 2026. u 18:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)