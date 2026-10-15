Politika

MLADOST SRBIJE KRENULA PEŠKE NA SKUP U NOVOM SADU: Nose jasnu poruku „Vojvodina je Srbija“ (FOTO)

В. Н.

15. 10. 2026. u 11:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKA grupa mladih ljudi krenula je put Novog Sada nakon što su se okupili u Bačkoj Palanci s ciljem dolaska na sutrašnji veličanstveni miting Srpske napredne stranke koji će se održati u centru Novog Sada.

МЛАДОСТ СРБИЈЕ КРЕНУЛА ПЕШКЕ НА СКУП У НОВОМ САДУ: Носе јасну поруку „Војводина је Србија“ (ФОТО)

Foto: nsuzivo.rs

Formirana kolona otpočela je pešačenje sa jasnom porukom koju nose u svojim rukama – „VOJVODINA JE SRBIJA!“

– Mi smo šetali i prethodni put, iz Sremske Mitrovice za Beograd na veliki skup. Ovom prilikom, moji prijatelji i ja, došli smo da podržimo naše saborce iz Bačke Palanke, da šetamo za Novi Sad, najveći skup u Srbiji – za Ujedinjenu Srbiju, jer samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje – rekla je jedna od mnogobrojnih mladih žena koje su na putu da prisustvuju sutrašnjem skupu, Danica Kovač.

Foto: nsuzivo.rs

-Danas krećemo iz Bačke Palanke, peške idemo za Novi Sad. Okupili smo se u centru Bačke Palanke, ispred prostorija Srpske napredne stranke jer želimo sutra da damo podršku velikom skupu „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“. To će biti jedan od najvećih skupova ikada u Novom Sadu, a ovo je naš mali doprinos. Godine 1989. bila je antibirokratska revolucija koja je krenula iz Bačke Palanke, a sada slobodno možemo da kažemo da je ovo antiblokaderska revolucija i idemo da pokažemo da se borimo za razvoj Srbije, za institucije! – rekao je Milan Čavić, predsedniki Skupštine Opštine Bačka Palanka.

Foto: nsuzivo.rs

Prvu pauzu napraviće u Begeču, gde ih očekuje doček meštana uz hranu, piće i osveženje.

Nakon toga, oni nastavljaju put ka Futogu, gde je, prema najavi, planiran doček lidera Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, koji će se tom prilikom, moćnim govorom obrati okupljenima.

Foto: Фото: nsuzivo.rs

POGLEDAJ GALERIJU

Pešačenje će biti nastavljeno u petak ujutru, kada će se kolona uputiti ka Novom Sadu, gde je planirano njihovo prisustvo na velikom skupu SNS-a.

Podsetimo, skup počinje u petak, 16. oktobra u 18 časova na Trgu slobode u Novom Sadu.

(nsuzivo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje

MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje